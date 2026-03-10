Remake Metal Gear Solid Delta prodal 2 miliony kopií
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater je komerční úspěch. Podle oznámení společnosti Konami remake legendární stealth klasiky prodal více než dva miliony kopií po celém světě na PlayStation 5, Xbox Series X/S a PC prostřednictvím Steamu.

Konami zároveň zdůrazňuje, že úspěch remaku potvrzuje nadčasovost celé značky Metal Gear. Série zůstává jednou z nejvlivnějších v historii herního průmyslu a návrat Snake Eatera v moderní podobě podle firmy ukazuje, že o ni hráči mají stále velký zájem.

Fanoušci, kteří chtějí pokračovat v příběhu „Big Bosse“ a zároveň si připomenout závěr příběhu Solida Snakea, se mohou těšit na Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2. Kolekce vyjde 27. srpna a nabídne například Metal Gear Solid: Peace Walker a Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots. Master Collection Vol. 2 dorazí na Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S a PC.

Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
