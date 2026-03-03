Humble Bundle nabízí nejlepší klasícká RPG
zdroj: Owlcat Games

Humble Bundle nabízí nejlepší klasícká RPG

PlayStation 4 PC MAC Xbox One Switch PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

3. 3. 2026 8:37 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Fanoušci klasických i moderních cRPG mají důvod zpozornět. Na Humble Bundle běží ještě osm dní balíček zaměřený na hry studií Owlcat Games a Beamdog, který dohromady nabízí 12 PC titulů – a to za zlomek jejich běžné ceny. Jako u všech Humble balíčků si můžete zvolit, kolik zaplatíte. Nejnižší tier začíná na 5 dolarech za čtyři hry, zatímco plný balík s celkovou hodnotou 296 dolarů je k dispozici za 23 dolarů, respektive eur. Část výtěžku jde na charitu – konkrétně organizaci DonorsChoose, která podporuje školy napříč USA.

Jedním z hlavních taháků je Planescape: Torment. Tato kultovní hra je považována za jeden z nejvlivnějších CRPG titulů všech dob. Dalším silným kouskem je Warhammer 40,000: Rogue Trader od Owlcat. Za zmínku stojí i MythForce – stylizovaný first-person roguelite inspirovaný přehnanými fantasy kreslenými seriály z 80. let. V plném balíčku najdete také klasiky jako Baldur's Gate II: Enhanced Edition nebo Icewind Dale: Enhanced Edition. Balíček je dostupný do 11. března. Hry jsou dodávány jako oficiální Steam klíče, které je potřeba aktivovat před jejich expirací.

Smarty.cz
Tagy:
sci-fi fantasy RPG tahová HD remake izometrické Warhammer 40,000
Zdroje:
Humble Bundle
Hry:
Planescape: Torment Baldur’s Gate II: Enhanced Edition Warhammer 40,000: Rogue Trader
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Stage Tour – Představení
Stage Tour – Představení
Samson – Datum vydání
Samson – Datum vydání
Pokémon Winds & Waves – Oznámení
Pokémon Winds & Waves – Oznámení
Resident Evil Requiem || GamesPlay
Resident Evil Requiem || GamesPlay
Flesh & Wire - Oznámení
Flesh & Wire - Oznámení
Fight Club #762 – Rekviem za Resident Evil
Fight Club #762 – Rekviem za Resident Evil
Arc Radiers - Shrouded Sky
Arc Radiers - Shrouded Sky
Forza Horizon 6 – Objevte Japonsko
Forza Horizon 6 – Objevte Japonsko
Slay the Spire 2 – Datum vydání EA
Slay the Spire 2 – Datum vydání EA
Fight Club #761 – Co se urodilo na State of Play 2026
Fight Club #761 – Co se urodilo na State of Play 2026
Kingdom Come: Deliverance - Update pro PS5 a Xbox Series X/S
Kingdom Come: Deliverance - Update pro PS5 a Xbox Series X/S
Project Windless – Odhalení
Project Windless – Odhalení
Untitled John Wick Game – Představení
Untitled John Wick Game – Představení
Rayman: 30th Anniversary Edition – Ukázka k vydání
Rayman: 30th Anniversary Edition – Ukázka k vydání
God of War: Sons of Sparta – Oznámení
God of War: Sons of Sparta – Oznámení
Fight Club #760 – O první desítce letošního roku a nové Yakuze
Fight Club #760 – O první desítce letošního roku a nové Yakuze
Gothic 1 Remake - Datum vydání
Gothic 1 Remake - Datum vydání
Diablo II: Resurrected - Warlock Gameplay Trailer
Diablo II: Resurrected - Warlock Gameplay Trailer
Clive Barker's Hellraiser: Revival - Love Story Trailer
Clive Barker's Hellraiser: Revival - Love Story Trailer
Directive 8020 - Datum vydání
Directive 8020 - Datum vydání

Nejnovější články