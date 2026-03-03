Humble Bundle nabízí nejlepší klasícká RPG

Fanoušci klasických i moderních cRPG mají důvod zpozornět. Na Humble Bundle běží ještě osm dní balíček zaměřený na hry studií Owlcat Games a Beamdog, který dohromady nabízí 12 PC titulů – a to za zlomek jejich běžné ceny. Jako u všech Humble balíčků si můžete zvolit, kolik zaplatíte. Nejnižší tier začíná na 5 dolarech za čtyři hry, zatímco plný balík s celkovou hodnotou 296 dolarů je k dispozici za 23 dolarů, respektive eur. Část výtěžku jde na charitu – konkrétně organizaci DonorsChoose, která podporuje školy napříč USA.
Jedním z hlavních taháků je Planescape: Torment. Tato kultovní hra je považována za jeden z nejvlivnějších CRPG titulů všech dob. Dalším silným kouskem je Warhammer 40,000: Rogue Trader od Owlcat. Za zmínku stojí i MythForce – stylizovaný first-person roguelite inspirovaný přehnanými fantasy kreslenými seriály z 80. let. V plném balíčku najdete také klasiky jako Baldur's Gate II: Enhanced Edition nebo Icewind Dale: Enhanced Edition. Balíček je dostupný do 11. března. Hry jsou dodávány jako oficiální Steam klíče, které je potřeba aktivovat před jejich expirací.