Hitman dostane remaster původní trilogie

IO Interactive se před několika dny blýsklo výbornou filmovou akcí 007: First Light, ale neznamená to, že by zapomnělo na svého holohlavého vraha s čárovým kódem na temeni. Studio na něj stále myslí, proto se spojilo se Saber Interactive a společně příští rok opráší původní trilogii.
Hitman Classic Trilogy Remastered je modernizovanou verzí prvních třech dílů Hitman: Codename 47, Hitman 2: Silent Assassin a Hitman: Contracts, která připomene začátky série v lehce aktualizované podobě. Těšit se můžete na vylepšené modely postav, textury ve vyšším rozlišení, upravené nasvícení a další vizuální úpravy. Chybět nebude ani fotografický režim či tlačítko, díky němuž lze přepínat mezi novým a původním grafickým kabátkem.
Vzhledem k výběru dílů si můžete připomenout, jak se design série postupně vyvíjel, a navíc si to vše užijete i na moderních systémech bez zbytečných obstrukcí kolem. A to se poměrně hodí, protože předchozí remaster Hitman: HD Trilogy vyšel akorát na PlayStationu 3 a Xboxu 360. Hitman Classic Trilogy Remastered naopak vyjde na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S v průběhu příštího roku.