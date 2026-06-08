Hitman dostane remaster původní trilogie
zdroj: IO Interactive

Hitman dostane remaster původní trilogie

PC PlayStation 5 Xbox Series

8. 6. 2026 12:50 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

IO Interactive se před několika dny blýsklo výbornou filmovou akcí 007: First Light, ale neznamená to, že by zapomnělo na svého holohlavého vraha s čárovým kódem na temeni. Studio na něj stále myslí, proto se spojilo se Saber Interactive a společně příští rok opráší původní trilogii.

Hitman Classic Trilogy Remastered je modernizovanou verzí prvních třech dílů Hitman: Codename 47, Hitman 2: Silent Assassin a Hitman: Contracts, která připomene začátky série v lehce aktualizované podobě. Těšit se můžete na vylepšené modely postav, textury ve vyšším rozlišení, upravené nasvícení a další vizuální úpravy. Chybět nebude ani fotografický režim či tlačítko, díky němuž lze přepínat mezi novým a původním grafickým kabátkem.

zdroj: Saber Interactive

Vzhledem k výběru dílů si můžete připomenout, jak se design série postupně vyvíjel, a navíc si to vše užijete i na moderních systémech bez zbytečných obstrukcí kolem. A to se poměrně hodí, protože předchozí remaster Hitman: HD Trilogy vyšel akorát na PlayStationu 3 a Xboxu 360. Hitman Classic Trilogy Remastered naopak vyjde na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S v průběhu příštího roku.

Smarty.cz
Tagy:
stealth remaster
Zdroje:
Saber Interactive
Hry:
Hitman Classic Trilogy Remastered
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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