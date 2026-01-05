Bloober Team láká na další hru
Bloober Team láká na další hru

PC PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

5. 1. 2026 13:25 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Polský Bloober Team opravdu dělá všechno pro to, aby se mohl stát novodobým králem hororů a jedním z nejpilnějších studií na trhu. Po zářijovém vydání sci-fi hororu Cronos: The New Dawn už chystá předělávku prvního Silent Hillu a nově začal lákat na další blížící se oznámení.

Studio spustilo stránky s odpočtem, který skončí 15. února 2026. Název stránky RemosdNeulSerorehsoOvamCeyerd sice příliš indicií nedává, ale lid už na internetu začal spekulovat nad tím, že jde o chystaný „Projekt M“, který cílí exkluzivně na Nintendo Switch a má svým pojetím udělat radost všem fanouškům Resident Evilu i Silent Hillu.

I proto se začalo očekávat, že by mohlo jít o titul zasazený do světa Eternal Darkness, tedy hororu z roku 2002 a platformy GameCube. Avšak vzhledem k tomu, že si společnost registrovala ochrannou známku Onyx: The Dark Grip, realita nakonec může být úplně jiná.

Ukáže-li se, že skutečně jde o „Projekt M“, ředitel studia nedávno sliboval, že s ním přinesou „odvážný prvek“, který může existovat pouze na hardwaru od Nintenda. Co přesně tím myslel, žel bohu nespecifikoval.

Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
