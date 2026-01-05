Bloober Team láká na další hru

Polský Bloober Team opravdu dělá všechno pro to, aby se mohl stát novodobým králem hororů a jedním z nejpilnějších studií na trhu. Po zářijovém vydání sci-fi hororu Cronos: The New Dawn už chystá předělávku prvního Silent Hillu a nově začal lákat na další blížící se oznámení.
Studio spustilo stránky s odpočtem, který skončí 15. února 2026. Název stránky RemosdNeulSerorehsoOvamCeyerd sice příliš indicií nedává, ale lid už na internetu začal spekulovat nad tím, že jde o chystaný „Projekt M“, který cílí exkluzivně na Nintendo Switch a má svým pojetím udělat radost všem fanouškům Resident Evilu i Silent Hillu.
I proto se začalo očekávat, že by mohlo jít o titul zasazený do světa Eternal Darkness, tedy hororu z roku 2002 a platformy GameCube. Avšak vzhledem k tomu, že si společnost registrovala ochrannou známku Onyx: The Dark Grip, realita nakonec může být úplně jiná.
Ukáže-li se, že skutečně jde o „Projekt M“, ředitel studia nedávno sliboval, že s ním přinesou „odvážný prvek“, který může existovat pouze na hardwaru od Nintenda. Co přesně tím myslel, žel bohu nespecifikoval.