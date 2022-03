Co čekáme od nově oznámeného Zaklínače?

23. 3. 2022 17:39 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Tak nám CD Projekt oznámil nový díl Zaklínače a s ním i slíbil novou ságu (takže už ne tu Geraltovu) a nový engine. Na výsledek si ještě nějaký ten pátek, nebo spíš rok, počkáme, ale to nám nebrání ve fantazírování, co od „nové ságy“ čekat a kam snad zamíří.



Aleš Smutný

Je tu nová sága, je tu nový příběh a díkybohu už tu není skrznaskrz vytěžený Geralt, který by si měl užívat klidu a odpočinku. Takže před CD Projektem leží celkem velké rozhodování, zda se pustit do minulosti, nebo budoucnosti. Tedy zda se vrátit do zlatého věku zaklínačů a rozjet vlastní příběh ve známých kulisách, nebo navázat na finiš své původní trilogie.

Hádám, že se spíš rozhodnou pro budoucnost, a budu radši. Lepší se nechat překvapit než vědět, že příběh stejně musí zapadnout do „historického“ rámce. V co ovšem osobně doufám, je, že se tvůrci vydají jinam aspoň geograficky. Už ne Severní království, Skellige, prostě všechny klasické propriety. Zaklínač už dávno přesáhl hranice vytyčení Sapkowským a na CD Projektu je, aby je dál rozšiřoval.

Takže… vzhůru do Nilfgaardu! Pokud tu máme novou ságu, možná novou školu (rys, je to rys!), není důvod, proč se nevydat do místa, které hýbe dějinami Kontinentu. Variabilitu zajistí fakt, že součástí Nilfgaardu jsou dobytá království a kultura v Metinně může vypadat úplně jinak než Nazairu nebo Cintře (čímž bychom se aspoň trochu napojili na původní linii). A také bych se chtěl podívat na kouzelnickou akademii Vicovara! Prostě, Nilfgaard je tou správnou cestou a nejspíš budu zklamaný, když za tři až čtyři roky uvidím zase staré známé lokace.

Co do hratelnosti pak hádám, že si konečně budeme moci vytvořit svého vlastního zaklínače, ovšem méně ve stylu Skyrimu a více ve stylu Hawka z Dragon Age 2. Můžu to říct na rovinu, čekám, že budeme hrát za ekvivalent V ze Cyberpunku, což na jednu stranu poskytuje dost prostoru pro roleplay a na druhou umožňuje držet dějovou linku pohromadě a zajímavou i mimo vedlejší úkoly, které klasicky CD Projekt umí.

Takže hádám, že tu bude zaklínač, vyberete si pohlaví (ano, CD Projekt vytáhne nějaké kouzlo, aby zaklínači nemuseli být jen muži) a uvidíme, do jaké míry i to, odkud pocházíte. Původ může být ale u zaklínače celkem irelevantní, a tak bude vše záviset na míře roleplaye, kterou CD projekt nabídne. A prosím, prosím, pořádný level scaling odpovídající danému protivníkovi, ať můj bijec v jednu chvíli nezabíjí wyverny a o pár set metrů dál neumře na dvě rány lapky, který má jen to štěstí, že je z oblasti s vyšším levelem všeho!

zdroj: Vlastní

Alžběta Trojanová

Myslím si, že příběhově bude mít CD Projekt před sebou těžkou volbu. Pokud by děj navazoval na události z třetího dílu a hlavním hrdinou nebude Geralt (což ostatně tvůrci nejednou avizovali), nabízí se možnost vytvořit si vlastní postavu, stejně jako tomu bylo v Cyberpunku.

Jenže tady se podle mě studio dostává do úzkých. Pochybuju, že by v dnešní době komukoliv prošlo mít editor postav pouze s mužským hrdinou. Jak ale známo, Ciri byla naprosto unikátní a ženské zaklínačky prostě nejsou součástí Sapkowského světa. Možná, že se tak podíváme do budoucnosti, kdy Ciri založí svou školu, ze které bude pocházet i náš hrdina nebo hrdinka? V tom případě by výběr pohlaví nebyl tak divný. Dávalo by smysl, že by Ciri podporovala rovnoprávnost mezi zaklínači.

Na druhou stranu je otázka, co by vlastně takoví zaklínači lovili. Nejednou je v knihách i hře řečeno, že příběh Geralta se odehrává v době změn. V době, kdy monstra jsou na ústupu a vymírají – a spolu s tím vymírá i celé zaklínačské řemeslo. Je to konec jedné éry, co dává celému příběhu pořádně melancholický punc a který by mi určitě chyběl. Na druhou stranu, na tenhle fakt se dá vcelku snadno zapomenout a přidat nějakou druhou konjunkci sfér nebo něco podobného, jako to udělal ostatně i seriál.

Uvidíme, s čím se nakonec tvůrci vytáhnou. Osobně bych ale preferovala, kdyby hlavní hrdinkou nebyla Ciri, nakonec z našeho redakčního žebříčku si možná pamatujete, že to není moje oblíbená postava. Na druhou stranu by to dávalo smysl a byla by to jednoduchá cesta, jak se vypořádat s řadou překážek v rámci světa Zaklínače. Navíc díky její schopnosti cestování mezi světy bychom se možná dočkali i opravdu zajímavých lokací.

Ale kdo ví. Medailon skutečně vypadá buď jako rys, nebo pokud jako kočka, tak mainská mývalí – rozhodně ne jako medailon, jaký Ciri nosila ve hře. No, jsem zkrátka zvědavá. Osobně nemám příliš důvěru v současného šéfa vývoje CD Projektu, to samé platí i o příběhu: Řada předchozích scénáristů pracuje už jinde. Jakub Szamalek odešel pracovat do Rebel Wolves, studia, které založil kontroverzní Konrad Tomaszkiewicz (který měl ovšem na starost například vývoj naprosto fantastického DLC O víně a krvi). Ze studia odešla i Karolina Stachyra, která se podílela na kultovním questu o Krvavém baronovi. A pokud mám soudit podle příběhu Cyberpunku, myslím, že mi nová sorta lidí úplně nesedne. Jenže to jsou nějaké spekulace o hře, které se dočkáme s trochou štěstí nejdřív za pět let. Bůhví, kdo tou dobou ve studiu bude pracovat.

zdroj: vlastní video redakce

Vašek Pecháček

Souhlasím s tím, co píše Aleš: Je potřeba něco nového. Přeneste mě v čase, přeneste mě v prostoru, ale nenechávejte mě zase lozit po Novigradu 13. století. Co se týče časové roviny, preferoval bych dávnou minulost – Kontinent stále ještě roztříštěný, nesjednocený do mocných státních celků lidské rasy, zkrátka zlatý věk profesionálních zabijáků nestvůr. Palisády, za jejichž zdmi se krčí vesničané vyděšení z všudypřítomných příšer, které ještě nestihli vyhubit ani zaklínači, ani všeobecný postup civilizace. Vranové a bobolaci na pomalém sešupu vstříc vyhynutí. Pyšní elfové ve svých bílých palácích, kterým se ani nesní o veverčích ocasech na klobouku.

Pokud bychom se vydali do pozdějších dob, vzniká dvojí problém. Musíme buďto určit kanonický konec Zaklínače 3 a pak na něj můžeme přímo navázat (což otevírá možnost navštívit Geralta na Corvo Bianco), nebo příběh zasadíme do hodně vzdálené budoucnosti, jenže ta už přestává být tolik zajímavá, protože ve světě se nutně bude nacházet ještě míň zaklínačů, ještě míň nestvůr, ještě míň magie.

No a co do místa, rád bych viděl něco exotického. Nilfgaard zní skvěle, ale když už tu máme toho rysa, který reprezentuje zcela neznámou zaklínačskou školu, proč ne ještě neprobádanější končiny? Zerrikánie, Ofier, úplně jiné klima, úplně jiné příšery, úplně jiná mytologie, úplně jiné příběhy? Moji teorii jen trošku narušuje fakt, že v Zerrikánii asi zas tak často nesněží...

Otevřený svět nového Zaklínače by nemusel být ani tak obrovský, naopak ocením co nejmíň otazníčkového vyzobávání. Ale silný narativ je samozřejmě povinností, což by se mohlo ukázat jako velká výzva, pokud budeme hrát za novou, bezejmennou postavu – všichni přece tak nějak čekáme, že tentokrát si vlastního zabijáka monster vytvoříme sami. No jen ať se ukáže, jak moc velkou scenáristickou berličku představoval Geralt z Rivie v podání Douga Cocklea!

zdroj: vlastní video redakce

Honza Slavík

Stejně jako Vašek bych si i já klidně uměl představit dávnou minulost. Projít se po Dol Blathanna s vlastnoručně vytvořenou postavou ještě v době, kdy první housle hráli elfové. Zažít svět, co se nevzpamatoval z Konjunkce, krutý, nebezpečný, plný nejistoty z neznámého. Tvůrci by si při volbě takového zasazení mohli pustit představivost pořádně na špacír, protože kreativní svoboda by byla obrovská.

Osobně bych si především přál, aby se nejednalo o pokračování linky s Ciri. A to zcela sobecky proto, že v knihách jsem ji nijak zvlášť nemusel (a to nemluvě o tom, že její interdimenzionální skoky se do příběhu prostě nehodí, nemůžu si pomoct), hry na tom nezměnily nic a seriál... Budu předstírat, že neexistuje. Minimálně tedy druhá řada.

Tak či tak, hlavně doufám, že to bude dobrá hra. Že vývojáři napnou UE5 až k prasknutí, že všechno bude fungovat, že souboják dostane oproti trojce daleko víc vrstev a že se bude trochu míň stopovat rudý odér. A k natáčení soundtracku by si zase mohli přizvat Percivaly. Kterým by mohla sekundovat třeba Omnia. A vokály bych nechal na Eivør Pálsdóttir.