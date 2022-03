Šéf vývoje nového Zaklínače se kasá, že to půjde bez crunche

23. 3. 2022 15:45 | Novinky | autor: Alžběta Trojanová

Studio CD Projekt v pondělí oznámilo, že pracuje na nové hře ze světa Zaklínače. Moc jsme se toho nedozvěděli, tedy až na změnu enginu a fakt, že hra nebude exkluzivní pro jeden obchod. Trochu více drobečků ale vypadlo aspoň z twitterových diskuzí.

Například Jason Slama oznámil, že bude šéfem vývoje. Slama dříve pracoval jako šéf online segmentu (staral se v principu o free-to-play část vývoje), později měl dva roky na triku Gwent.

Na Twitteru si jeden z uživatelů nedokázal odpustit rýpavou poznámku, zda bude práce na novém Zaklínači stejný horor, jako tomu bylo v případě Cyberpunku. Slama vcelku sebevědomě odpověděl, že rozhodně ne pod ním!

Never on my watch! — Jason Slama (@SlamaTwoFlags) March 21, 2022

Sliby chyby? Možná. Není to poprvé, co se CD Projekt kasal, že jeho zaměstnanci rozhodně nejsou vystaveni crunchové kultuře, tedy v herním průmyslu dobře známé nutnosti přesčasů. A to i přesto, že výpovědi zaměstnanců hovořily o opaku.

Je otázka, nakolik něco takového vlastně Slama dokáže ovlivnit. Přesčasy často vznikají ve vyšších sférách vedení, kvůli špatnému produkčnímu oddělení. A právě s nekvalitní a především nezkušenou produkcí se potýká celý polský herní trh.

Je ale možné, že v době po pandemii, kdy se lidé naučili pracovat na dálku, se podaří studiu nabrat i zkušené zaměstnance ze zahraničí, které by jinak Polsko příliš nelákalo. Kdo ví, jak to tedy nakonec CD Projekt vyřeší. Novým i starým vývojářům každopádně budeme držet palce.