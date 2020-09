Vývojáři Cyberpunku 2077 mají nařízené přesčasy

30. 9. 2020 15:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Začíná to být pomalu ohraná písnička: Blíží se vydání zásadního a dlouho očekávaného titulu a Jason Schreier, investigativní novinář, který si vysloužil ostruhy v Kotaku a aktuálně působí v Bloombergu, přijde s informacemi o tvrdých pracovních podmínkách ve vývojářském studiu. Potkalo to Rockstar a Red Dead Redemption II, potkalo to Naughty Dog a The Last of Us: Part II a nyní to potkává i CD Projekt Red a Cyberpunk 2077.

Schreier odhalil část interní komunikace polské společnosti. V mailu, který rozeslal šéf studia Adam Badowski stojí, že s ohledem na blížící se vydání hry vstupuje studio do režimu zvýšené pohotovosti, což v praxi znamená šestidenní pracovní týden.

Badowski doplňuje, že za rozhodnutí přebírá plnou zodpovědnost, stejně jako přijímá veškerou negativní zpětnou vazbu, kterou vyvolá. Crunch je v plném protikladu s jeho předchozím přesvědčením, ale firma zjevně vyčerpala veškeré jiné možnosti, jak dodat Cyberpunk v odpovídajícím stavu ve slíbeném termínu.

Schreier na Twitteru uvádí, že mu Badowski v loňském rozhovoru slíbil, že v případě Cyberpunku 2077 firma nepřistoupí ke zvýšenému pracovnímu nasazení a přesčasům. Badowski následně na Twitteru zveřejnil vlastní reakci, v níž uznává závažnost rozhodnutí, ale zároveň uvádí, že většina týmu nutnost přesčasů chápe, zejména s přihlédnutím k tomu, že hra již byla odeslána držitelům konzolových platforem k certifikaci, a vývojáři tedy jasně vidí blížící se cíl.

V souladu s polským zákonem budou všechny přesčasy zaplaceny a Badowski také zmínil, že stejně jako v uplynulých letech i tentokrát bude mezi vývojáře rozděleno 10 procent ročních zisků.

Ačkoli tedy došlo k porušení slibu, stále je zcela zjevné, že vedení CD Projektu k situaci přistupuje velmi citlivě a jen těžko se dá hovořit o nepřátelském pracovním prostředí. Crunch, který v mnoha společnostech trvá měsíce i roky, v případě Cyberpunku má znamenat několik pracovních sobot, navíc proplacených, což, jak víme, také v mnoha jiných společnostech není samozřejmostí.

Cyberpunk 2077 má vyjít 19. listopadu na PC a současné generaci konzolí, vylepšená verze pro next-gen je v plánu na příští rok.