V Číně si na Switchi oficiálně zahrajete jen tři hry, konzole se do země pašují

Nintendu se v letošním roce daří, o čemž svědčí i fakt, že jsou Switche v některých částech světa konstantně vyprodané. Hráči si na svou konzoli v Americe či Austrálii mohou počkat i několik týdnů či počítat s vyšší cenou.

V Číně Switch oficiálně vyšel teprve před několika měsíci a jeho prodeje nejsou nijak závratné, což může být k velikosti trhu, který je odhadovaný zhruba na 720 milionů hráčů, poněkud překvapivé. Jenže problém je, že na čínském Switchi si v této chvíli můžete vybrat pouze z režimem uznané nezávadné herní trojice – Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe či New Super Mario Bros. U Deluxe. Není tedy divu, že oficiální prodeje konzole za 2 098 jüanů (7 417 korun) ve srovnání s online aukčními servery značně zaostávají.

zdroj: Nintendo

Tento měsíc se v médiích objevily zprávy, že byl Animal Crossing: New Horizons v Číně zakázaný kvůli propagaci hongkongských protestů, což není tak docela pravda. Nebyl by tam totiž povolený, ani kdyby ho hráči k politické propagaci nepoužili, a to čistě z důvodu, že by mohli. Obsahuje chat i možnosti tvorby vlastního obsahu, což jsou prvky, které ho na seznam zakázaných titulů připíšou okamžitě, stejně jako tisíce dalších her s možností online multiplayeru.

Zákazy režimu nicméně nijak nezastavily čínský šedý trh na online tržištích. Neznalému situace může být jen trochu podezřelé, proč se tam nové Switche prodávají klidně i za 4 000 jüanů (zhruba 14 000 korun), tedy téměř dvojnásobek doporučené maloobchodní ceny. Jde totiž o konzole dovezené ze zahraničí, kde čínští hráči mohou spustit i ostatní tituly, které na Switchi vyšly.

Takové propašované Animal Crossing tam lze pořídit i přes očividný zákaz, na Taobao by vás ale vyšlo na více než 2 100 korun, tedy zhruba o šest stovek dráž než v českých obchodech. Jeho propagace či streamování jsou nicméně po tweetu vůdce hongkongského prodemokratického hnutí Joshuy Wonga Či-funga vyzývajícího k online shromažďování stejně zakázané.

This is what we do in #AnimalCrossing... maybe it’s why these people are so anxious to go back to the game!! pic.twitter.com/vVeaGq54lv