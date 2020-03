Na Switchi letos vyjde Bioshock, Borderlands, XCOM 2 i Star Wars

Switch

- Video autor: Patrik Hajda

Nintendo zničehonic vypustilo do světa svůj další půlhodinový Direct plný zajímavých oznámení. Ve videu, nebo zprostředkovaně v našem článku, se dozvíte o spoustě nových a starších her, které se ještě během letošního roku dočkají své přenosné verze na Switchi. Ale došlo i na oznámení budoucích plánů s Pokémony a Animal Crossingem.

Do eshopu Switche rázem přibyly desítky nových položek, z nichž některé ani nebyly součástí dnešního Directu. Můžete si vyzkoušet adventuru Coteries of New York ze světa Vampire: The Masquerade, tahové RPG Deep Sky Derelicts nebo třeba simulaci baseballu.

Co už se ale objevilo ve videu Nintenda a dočkalo se okamžitého vydání, je legendární akční hra Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy, kterou si na Switchi pořídíte za pětistovku. Nebo se nechte nalákat demoverzí pokračování pirátského JRPG Bravely Default II.

Switch je pro vydavatele a studia velmi lákavou platformou a svou troškou do mlýna konečně přispívá i 2K Games. Znamená to, že si ještě letos na malém displeji v metru (až nás do něj pustí) zahrajeme celou trilogii Bioshock ve verzi The Collection, první dva díly a pre-sequel série Borderlands a XCOM 2 se všemi dodatky.

Z dalších portů musím vypíchnout famózní závodní arkádu Burnout Paradise Remastered, pokračování tahového RPG King's Bounty 2, Warhammer 40,000: Mechanicus (květen), Saints Row IV: Re-Elected (zítra) a český Vigor, jehož uzavřená beta odstartuje 9. dubna.

Aktuální pecka Animal Crossing: New Horizons dostane 1. dubna svůj první event spojený s Velikonocemi, během kterého budete všude po ostrově nacházet velikonoční vajíčka, ze kterých si vytvoříte tematický nábytek. V dubnu se objeví ještě jeden update spojený s oslavou Země, ale na bližší detaily si ještě počkáme.

Updatů se dočkaly nebo dočkají i hry Super Smash Bros. Ultimate, ARMS a Ring Fit Adventure, navíc byly oznámeny rozšiřující passy pro Pokémon Sword and Shield.

Takovou malou třešničkou na dortu pro všechny milovníky stolních her je kolekce 51 deskovek a karetek, které zná celý svět – pasiáns, backgammon, go, mankala, dáma, šachy, shogi, domino, kulečník, kuželky, blackjack a mnoho dalších.