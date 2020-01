Nintendo má radost, konzole Switch a její hry slaví milionové úspěchy

Switch Wii U

- Byznys autor: Patrik Hajda

Zatímco Wii U bylo z hlediska prodaných kusů velkým přešlapem (pouhých 13 milionů), Switch se ukázal jako trefou do černého. Během tří let života hybridní konzole se do obchodů rozeslalo 52 milionů kusů, z toho téměř 11 milionů v posledních třech měsících loňského roku. Switch se tedy za tři roky dostal na polovinu hodnoty, kam se PlayStation 4 dostal za 7 let.

V měsících předcházejících Vánocům se našlo dalších 10,81 milionů nových majitelů Switche, přičemž z toho 3,24 miliony sáhly po nové verzi Switch Lite, která má sice větší výdrž baterie, ale za cenu menšího displaye, ztráty odnímatelných Joy-Conů a nemožnosti televizního docku.

Switch v tomto období přeskočil historické prodeje konzole SNES a ze své rodiny má nyní ještě před sebou NES se 62 miliony, 3DS se 75 miliony, GameBoy Advance s 82 miliony, Wii se 102 miliony, Game Boy se 119 miliony a DS se 154 miliony. Má tedy ještě hodně co dohánět, ale nic nenasvědčuje tom, že by prodeje měly výrazněji polevit.

Nintendo ve skutečnosti upravilo svou prognózu ročních prodejů končících v březnu z předešlých 18 milionů na 19,5 milionů. A pokud letos vyjde dlouho spekulovaná výkonnější verze Switche, čísla prodejů jistě ještě poskočí.

Co se softwaru týče, celkově se na Switchi prodalo přes 310 milionů her a programů, z toho 64,6 milionů jen v posledních třech měsících loňského roku. Pokémon Sword and Shield vyšel až v půlce listopadu, ale dal nám jasně najevo, že o roztomilá zvířátka je stále obrovský zájem. Jen málo her se může měřit s 16 miliony prodaných kusů během pouhého měsíce a půl. Zároveň je to v pořadí šestá hra, která na Switchi prodala přes deset milionů kusů.

Tomuto seznamu stále kraluje Mario Kart 8 Deluxe s bezmála 23 miliony (za čtvrtinu vděčí Vánocům). Super Smash Bros. Ultimate je po prvním roce na 17,68 milionech, Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild a zmiňovaní Pokémoni mají o milion méně. Pokémon: Let's Go, Pikachu!/Eevee! je kousek od 12 milionů, přičemž Splatoon 2 a Super Mario Party nemají do desítky daleko.

Za zmínku rozhodně stojí Luigi’s Mansion 3 a Super Mario Maker 2 s pěti miliony, remake Link’s Awakening si pořídili 4 miliony hráčů a stydět se nemusejí ani hry Fire Emblem: Three Houses (2,58 milionu), Ring Fit Adventure (2,17 milionu) a Astral Chain od Platinum Games si připisuje rovný milion.

V letošním roce se rovněž máme na co těšit. Zanedlouho se dostaví Animal Crossing: New Horizons, od kterého se očekávají velké věci a objeví se další Pokémoni – Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX, remake hry pro Game Boy Advance a DS. Nintendo má v přípravě ještě třetí Bayonettu, čtvrtý Metroid Prime a pokračování Breath of the Wild, ale u žádné z těchto her nebyl naznačený ani rok vydání. Jen Nintendo ví, co všechno se na nás v roce 2020 žene.