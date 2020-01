Nintendo vyhrálo soud s prodejcem prolomených konzolí a pirátských her

- Byznys autor: Šárka Tmějová

Výrobci konzolí se zuby nehty brání hraní her z nelegálních kopií a piráti to na konzolích nikdy neměli snadné. Hackerské skupině Team-Xecuter se ochranu v případě Switche podařilo prolomit v lednu 2018, což se Nintendu přirozeně nelíbilo a rozhodlo se hájit u kalifornského soudu. Dle rozsudku vůdce skupiny nesmí nijak zasahovat do hardwaru zařízení od Nintenda ani šířit neautorizované kopie jejich duševního vlastnictví.