Tipy na vánoční dárky od redakce Games.cz: Doporučujeme hry pod stromeček

Vánoce se děsivým kvapem blíží, Santovo hororové „Ho ho ho!“ se už rozléhá krajinou, Jezulátko spřádá pomstu těm zatraceným Římanům pomocí dárečky poblázněné armády dětských otroků a my se do toho chaosu samozřejmě musíme vmísit taky. Stejně jako loni vám v několika článcích doporučíme to, co byste mohli dát pod stromeček svým blízkým – případně sami sobě, jen tak, pro radost. Začínáme klasikou: počítačovými hrami.

Adam Homola

Super Mario Maker 2 (Switch)

Patrik dal Super Mario Makeru 2 v recenzi maximální hodnocení a já s ním nemůžu nesouhlasit. Nintendu se tu totiž podařilo něco, co zase tak často nevídáme. Super Mario Maker 2 je narvaný takovým množstvím detailů, inovací a hravých drobností, až z toho jde hlava kolem. Je výborný pro singleplayer i multiplayer a právě v tom spočívá ten vtip. Vy se totiž vůbec nemusíte dotknout online prvků či editoru úrovní, a přesto vám může SMM2 vydržet klidně desítky hodin.

Samotnou příběhovou kampaň přitom můžete hrát v kooperaci, stejně jako lze v kooperaci vytvářet úrovně. Editor úrovní je tu jednoduchý, ale zároveň mocný a tutorial pro něj je nesmírně inspirativní. Nemluvě o online módu, kde hrajete úrovně jiných hráčů. Díky tomu je Super Mario Maker 2 prakticky „nekonečnou“ logickou plošinovkou s nevídaným potenciálem. I proto se mi tahle pecka od Nintenda jeví jako ideální vánoční dárek téměř pro kohokoliv, bez rozdílu věku.

Astral Chain (Switch)

Neskutečná stylovka, na které se dokázali borci z Platinum vybičovat k maximálnímu výkonu. Astral Chain do toho šlape naplno, nebojí se rizik a vrchovatě se mu to vyplácí. Parádní hudba a svébytný vizuální styl jen podtrhují unikátní svět, ve kterém jste napůl detektiv a napůl futuristický řezník s cool robotem na vodítku.

Skvěle zpracované detektivní a adventurní složky zabírající dobrou polovinu hry mě bavily minimálně stejně jako souboje. Ty jsou přitom absolutní špičkou Platinum. V Astral Chain můžete ovládat dvě postavy najednou, mezi svými roboty ještě přepínat a ta komba… Ta komba… Pohyby, zvuky, vizuální efekty, responzivní ovládání, všechno to vypadá neskutečně cool, do toho ještě šlape na plyn dravá hudba a vy v některých soubojích skoro zapomínáte dýchat.

Už tak robustní řezničina časem ještě bobtná – vývojáři totiž nezapomněli ani na hromadu menších či větších RPG prvků a celé to hezky dorovnává chytrý systém vlastních „achievementů“, který se jen tak nevidí. Astral Chain je prostě boží a zatímco se Super Mario Makerem 2 se zavděčíte skoro komukoliv, tahle bomba od Platinum je trefou do černého pro všechny hardcore hráče.

Red Dead Redemption II na PCčko (PC, PlayStation 4, Xbox One, Stadia)

Nejlepší hra loňského roku ve své nejlepší verzi. Co víc chtít? Pokud znáte někoho, kdo Red Dead Redemption II ještě nehrál, třeba proto, že má místo konzole nadupané PCčko, pořiďte mu právě RDRII. Výborně zpracovaný příběh se spoustou zajímavých postav dokáže zabavit na desítky hodin. Samotný svět vás dokáže vtáhnout jako žádný jiný a různými aktivitami v něm můžete strávit další desítky hodin. A pak je tady online mód, který je kapitola sama o sobě. S Red Dead Redemption II pod stromečkem prostě nešlápnete vedle.

Patrik Hajda

Slay the Spire (PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch)

Už jsme začali být unavení z karetních her, se kterými se roztrhl pytel. Pak nám ale Slay the Spire vytřela zrak. Žádný multiplayer, žádné přikupování karet a náhodných balíčků. Jen roguelike strategie s jednoduchými systémy, které vás ale maximálně pohltí, nepustí a překvapí svou hloubkou. Pokud máte v okolí někoho, koho baví karetní hry, ale nepotřebuje hrát proti živým soupeřům, tak věřte, že tímto ho dostanete. Slay the Spire je totiž Dead Cells letošního roku.

Baba Is You (PC, Switch)

Také znáte někoho, kdo si rád namáhá hlavu? Luští křížovky a sudoku, účastní se únikových a šifrovacích her, rozlouskává hlavolamy, či si libuje ve hrách od studia Zachtronics? A vy byste jistě rádi obdarovali výzvou, na kterou hned tak nepřijde. Pro tyto účely vznikla Baba Is You. Něco tak geniálního se moc často nevidí. Jen malý nádech programování nastíněný hned v názvu hry se stará o pořádně zapeklité hádanky, které vám nedají spát a které bez patřičné píle možná ani nikdy nevyřešíte.

Need for Speed Heat (PC, PlayStation 4, Xbox One)

Pokud o někom ze svých blízkých víte, že kdysi hrával Need for Speed, ale posledních několik dílů ho od série odehnalo, s pomocí Heatu ho můžete přimět vrátit se. Neměli jsme v nejnovější NfS důvěru, báli jsme se mikrotransakcí, které by zruinovaly zážitek. Ale nakonec jde o staré dobré Need for Speed s výborným jízdním modelem, nádhernými auty a zajímavým systémem střídání dne a noci. Je to podobné starším kouskům, zároveň ale své. Jednoduše nejlepší arkáda letošního roku.

Aleš Smutný

Star Wars: Fallen Order (PC, PlayStation 4, Xbox One)

Pokud máte kolem sebe nějakého fanouška Star Wars, není moc co řešit. Fallen Order je i přes mé výtky k soubojovému systému zdaleka nejlepší hra, která za dlouhou dobu z tohoto univerza vzešla. Má skvělou hratelnost, snadno pochopitelné systémy a díky možnosti nastavit si obtížnost ani ty souboje nejsou nijak brutální. Opravdu nemusíte mít zkušenosti s hrami od From Software, abyste si Fallen Order plně užili. Tohle je prostě univerzálně přístupná hra pro všechny fandy Hvězdných válek.

Fire Emblem: Three Houses (Switch)

Nenapadá mě lepší způsob, jak „prodat“ Switch někomu, kdo nejde primárně po Mariovi a spol (a Zeldu sem jako profláknutou nepočítám). Fire Emblem: Three Houses exceluje hned v několika věcech. Jeho tahová, strategická složka je dobrá, ale zároveň její systém poskytuje dost opor, pokud byste zjistili, že až takoví taktici nejste. RPG část je pořádně naditá a košatá a už jen volba tří různých rodů nabízí dost odlišností v tom, jak se bude vaše dobrodružství odehrávat. No a samotný příběh vás prostě chytne za srdce a protáhne desítkami hodin epického příběhu o osudu tří říší.

Battlefleet Gothic Armada 2 (PC)

A teď něco pro fandy Warhammeru 40 000. Myslím, že BFGA2 je kvůli lednovému vydání tak trochu pozapomenutá, ale přitom jde o vynikající vesmírnou strategii, která výrazně vylepšuje slabiny prvního dílu. I když třeba nejste fandy vesmírného boje ve „čtyřicítce“, tahle hra má dostatek grimdark atmosféry na to, aby vás pohltila. Sebevražedné útoky imperiálních plavidel tváří v tvář nezastavitelné flotile Chaosu, fanatické uctívání Císaře, komisaři, kteří popravují vaše zbabělé kapitány… a k tomu opravdu spousta taktizování, manévrů a uspokojivého spouštění plných bočních salv, které devastují vaše nepřátele. Imperial Navy approves this message.

Šárka Tmějová

Death Stranding (PlayStation 4)

Většina majitelů PlayStationu 4 si tuhle exkluzivitu patrně nenechala ujít, ale pokud náhodou ano, můžete to pro ně za Ježíška napravit. Z vlastní zkušenosti nadchne Death Stranding i poměrně příležitostné hráče, protože velmi záhy zjistí, že není „jen“ o chození. Kodžimovo dílo s sebou nese dojemný příběh se spoustou přesahů i unikátní multiplayer, který vám připomene, jak důležité je nemyslet jen na sebe. Pokud máte v okolí někoho, kdo se o hrách nebojí přemýšlet, volba je letos jasná.

Disco Elysium (PC)

Disco Elysium zase nadchne každého fanouška RPG ze staré školy a taky prakticky každého se smyslem pro humor, komu nevadí při hraní trochu víc číst. Pod kabátkem městské detektivky se schovává poměrně komplexní jádro s vývojem postavy, košatými rozhovory o politice i smyslu života a hromadou rozhodnutí, kterými můžete příběh směřovat. V žánru tradičních RPG, jimž se v posledních letech příliš lesku nedostává, jde o čerstvě vybroušený drahokam a byla by velká škoda, kdyby v přívalu titulů s větším rozpočtem neprávem zapadl.

The Outer Worlds (PC, PlayStation 4, Xbox One)

Pokud obdarovaný náhodou spíš než tradičním RPG se spoustou textu fandí těm akčnějším a stýská si, že by si zahrál „něco jako Fallout“, neváhejte ani minutu a pořiďte mu The Outer Worlds. Od 3D Falloutů se liší prakticky jen sci-fi šmrncnutým zasazením, jinak uvnitř tepe poctivé srdce studia Obsidian. Logicky vystavěný svět, strhující příběh o zlotřilých megakorporacích i různé způsoby řešení misí a vývoje postavy – potřebuje váš falloutovský fanda snad ještě něco víc?

Vašek Pecháček

Call of Duty: Modern Warfare (PC, PlayStation 4, Xbox One)

Jako děti jsme od rodičů pod stromeček dostávali vždy dvě počítačové hry: nové Call of Duty a novou Fifu. Fotbálek vám letos nedoporučím, protože to je docela silné zklamání, ale reinkarnaci Modern Warfare? Tu pod stromeček své ratolesti, nebo sami sobě, klidně nadělte. Ale pokud je to ratolest mladší patnácti let, radši její hrátky omezte na klasicky arkádový multiplayer. Příběhová kampaň pro jednoho hráče je totiž neobvykle drsná.

Age of Empires II: Definitive Edition (PC)

Další podzimní novinka, i když by se stejně dobře dalo říct: Další podzimní starý známý. Předělaná verze slavného druhého dílu AoE je vynikající strategií narvanou obsahem, takže pokud hodláte strávit svátky zapadaní sněhem v nějaké osamělé chatrči, můžete zabít čas a spoustu skirmisherů u nekonečného zástupu různých kampaní.

Total War: Three Kingdoms (PC)

A nakonec ještě jedna strategie, i když ne tak aktuální. Jak se tak ohlížím za letošním rokem, zpětně oceňuju, kolik vynikajících a různorodých strategií nám nadělil, a to platí i o nejnovějším dílu zasloužilé série Total War. Tématika staré Číny sice není pro našince zrovna přitažlivá, protože kdo se má všech těch Liu Beiích a Lu Bu orientovat, ale Three Kingdoms to vynahrazuje inovativními, perfektně aplikovanými mechanikami. Výsledkem je nejlepší Total War za dlouhá léta.