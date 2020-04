Stadia Pro je na dva měsíce zdarma kvůli koronaviru. Češi ale mají stále smůlu

KOMENTÁŘ - Téma autor: Jiří Svák

Podobně jako spousta jiných firem, i Google si je dobře vědom marketingového potenciálu pandemie, a tak na dva měsíce zpřístupňuje předplatné Stadia Pro zdarma. Nabídka platí jak pro nové hráče, kteří tak za hraní až ve 4K nezaplatí nic, ale i pro stávající předplatitele, kteří tudíž dostanou dva měsíce služby k dobru. Ačkoli naši přeshraniční přátelé v Německu této nabídky využít mohou, Česko do podporovaných zemí nepatří. Ale můžeme být v pohodě. Nepatří tam ani Rakousko.

Pravdou je, že od ostrého spuštění v listopadu 2019 se seznam 14 zemí, ve kterých Google Stadia běží, nerozrostl ani o jeden záznam. Služba se ostatně moc nerozrůstá ani co se nabídky her týče, ale to je vlastně problém vydavatelů.

Taktéž se slíbenými updaty to není žádná hitparáda. Například podporu pro bezdrátovou funkcionalitu ovladače Stadia při hraní v prohlížeči nebo na mobilu už Google do konce prvního kvartálu 2020 asi nestihne (ano, pokud si chcete zahrát s oficiálním gamepadem na mobilu, musíte ho připojit pomocí USB-C). Ale abych nekřivdil, v březnu začal Google povolovat 4K hraní v prohlížeči.

Bohužel si myslím, že spousta lidí to ani nepostřehne, protože v rámci zodpovědného přístupu k momentálně přetěžovanému internetu nastavuje Stadia defaultní rozlišení streamu na 1080p. To trochu kontrastuje s aktuální akcí a snahou nalákat do služby další spoustu hráčů, ale co už, tak to v marketingu prostě chodí. Důležité je, že ulevíme lidem v karanténě!

Po přečtení tiskové zprávy mě každopádně překvapilo, že webová adresa stadia.google.com už je přístupná i v Čechách. Měl jsem dojem, že dříve stránka přesměrovávala na Google Store, který v ČR není, tudíž se člověk na Stadii prostě nedostal.

Z toho jsem usoudil, že mohlo dojít k tichému spuštění služby i v ČR, a jal jsem se kliknout na tlačítko „Try now“. K mému úžasu fungovalo a dostal jsem se k tvorbě uživatelského účtu pro Google Stadia. Takže je to oficiální!

Inu, pozitivní očekávání vydrželo pouze do čtvrtého kroku průvodce, kdy mi aplikace oznámila: „Něco se pokazilo“ a odmítla mě pustit dále. Ani po několikerém opakování v hodinových intervalech se Stadia neumoudřila, tudíž jsem konečně pochopil, že takto mi služba dává vědět, že v ČR ještě dostupná není, a okno prohlížeče jsem zavřel.

Nemusím asi připomínat, že od Googlu jako přední technologické společnosti jsem čekal trochu propracovanější user experience, ale pak mi vlastně došlo, že zrovna v případě Stadie to docela vypovídá o stavu celé služby.