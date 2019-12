Dojmy z ostrého provozu Google Stadia: Žádná revoluce se zatím nekoná

- Hardware autor: Jiří Svák

Oznámení Google Stadia pro mě osobně byla velká věc: technologie a peníze Googlu, to by už s tím streamováním her mohlo konečně klapnout, ne? Postupem času se ale z potenciálního „revolucionáře“ vyklubala jen další streamovací služba, kdy je nutné si tituly kupovat zvlášť a Googlu poté platit za výpočetní výkon v cloudu. Takže žádný herní Netflix, žádné hraní zdarma s podporou reklamy. Včera každopádně došlo ke spuštění služby ve vybraných zemích, takže se konečně můžeme podívat, jak Google Stadia funguje v divokých vodách domácího připojení.

V prvé řadě je třeba říct, že do seznamu zemí, kde Stadia odstartovala, Česká republika bohužel nepatří. Poznatky z ostrého provozu tak čerpáme od zahraničních redakcí a osobně se dočkáme až někdy v roce 2020.

Ani ve vybraných státech se ale nejednalo o univerzální launch, který by službu zpřístupnil za poplatek veškerému obyvatelstvu. Abyste si mohli na Stadii zahrát, museli jste si v rámci předobjednávek pořídit balíček Founders Edition nebo aktuálně Stadia Premiere Edition, jejichž součástí je kromě tříměsíčního předplatného Stadia Pro také Chromecast Ultra a ovladač Googlu. Samostatné předplatné bez hardware se zatím nenabízí.

Stadia Pro každopádně umožňuje streamované hraní až ve 4K při 60 FPS s HDR a 5.1 audiem, a to za měsíční poplatek 9,99 USD. V rámci „Pro“ verze dostane hráč také jednou měsíčně hru zdarma, momentálně je to Destiny 2: The Collection.

Bezplatná varianta služby přijde někdy příští rok, bude omezena na rozlišení 1080p / 60 FPS, stereo zvuk a bude pochopitelně postrádat hry zdarma.

Jak se na Gogle Stadia hraje?

Dle sloganu služby, který hlásá „One place for all the ways we play“ lze Stadiu spustit na PC s prohlížečem Chrome, na telefonech Pixel 3 nebo Pixel 3a či přes Chromecast Ultra na televizi. Zvolíte-li Chromecast, můžete si užít největší lákadlo Stadie, a to je gameplay ve 4K a 60 FPS.

Co se přechodu na různá zařízení týče, v tom Stadia dostála svým slibům. Střídání zařízení funguje: kde jste skončili na televizi, tam později pokračujete na telefonu.

Horší je to ale se samotným hraním, u kterého je, nepřekvapivě, poznat, že se obraz nevykresluje lokálně, ale někde daleko v cloudu. Citelný je input lag, dochází ke záškubům a také ke grafickým artefaktům vyplývajícím z komprese obrazu.

Požadavky Google Stadia na připojení k internetu: minimem je 10 Mb/s, pro 4K potřebujete ideálně 35 Mb/s. Ačkoli redaktor PC Gameru splňoval doporučenou rychlost , hra Shadow of the Tomb Raider se ve 4K nepříjemně sekala.

Nejvíce to bylo podle redakce TechSpot vidět ve hře Destiny 2. Multiplayerová střílečka vyžaduje rychlé a přesné reakce, což Stadia nedokázala vždy doručit. Zážitek ze hry se tak nevyrovnal konzolím nebo PC. Logicky, se zhoršujícím se připojením problémy narůstají, na rychlejší a stabilnější lince k nim naopak nedochází tak často.

Destiny 2 také chybělo základní nastavení, například přizpůsobení FOV, což u hry typu looter-shooter není zrovna ideální stav. Umím si představit, že PC hráčům takový přístup nebude úplně vyhovovat.

Rozlišení 4K také není úplně 4K, jak reportovaly redakce Verge a Eurogameru. Zmíněné Destiny 2 je při nastavení 4K vykreslováno v nativním 1080p a poté dojde k upscalu do 4K. Tuto informaci mimochodem potvrdil jeden z vývojářů studia Bungie, které Destiny 2 vyvíjí. Z rozhovoru také vyplynulo, že grafické detaily Destiny odpovídají nastavení medium na PC, nikoli vysoké nebo ultra.

Nedostatečnou ostrost obrazu vykazuje podle verge také Shadow of the Tomb Raider, podobně to platí i pro Red Dead Redemption 2, které se interně vykresluje ve 1440p a do 4K se také pouze upscaluje.

Shadow of the Tomb Raider: Stadia (nalevo) versus PC (napravo). Zdroj: verge

Z odstavců výše se tak zdá, že Googlu se start Stadie příliš nepovedl. Pod návalem námitek by ale bylo nefér nepřiznat, že Stadia funguje akceptovatelně. Ačkoli připojení je alfou a omegou streamování, u pomalejších herních žánrů nemusí být kompromisy tolik znatelné a výsledný dojem bude lepší. Takové Red Dead Redemption 2 se hrálo, i přes nižší odezvu, dobře.

Skvělá je také absence stahování a instalace: vyberete si hru a hrajete. Tak pohodlné, že snadno zapomenete, že na konzoli nebo PC jste nejdřív museli stáhnout 100 GB dat.

Pro koho je vlastně Stadia?

Řada čtenářů by při výčtu nedostatků mohla namítnout, že Google Stadia přece necílí na hardcore publikum a obyčejnému smrtelníkovi, který by o službě jako doplňkové zábavě mohl uvažovat, na nižší kvalitě nesejde.

Zacílení na nezkušeného uživatele pak ale kontrastuje s tím, jakou technickou expertizu pro své zprovoznění a troubleshooting Googla Stadia vyžaduje. Nestačí si předplatit balíček toho nejrychlejšího internetu – takové připojení musíte doma spolehlivě rozvést, tedy mít výkonný router s 5GHz WiFi a anténami s vysokým ziskem a umístěním na dobrém místě, aby nedocházelo ke kolísání signálu. WiFi, na které závisí služba náročná na data a rychlou odezvu, to je vždycky trochu vabank.

A že se Stadia se svými nároky na připojení nepáře, dokazují měření Gamespotu. Při streamování ve 4K dokáže Stadia spotřebovat 20 GB dat za hodinu. Za měsíc se tak klidně dostanete na několik terabajtů. Ačkoli u nás nemají domácnosti na pevném připojení tak omezující FUPy (pokud vůbec nějaké), přece jen to klade na na síť velké nároky. Případný nedostatečný výkon tak neznalý uživatel těžko sám vyřeší.

Jistě, pokud nebudete spokojeni s výkonem WiFi, můžete se uchýlit k drátovému připojení. To jde snadno provést u televize s Chromecast Ultra, ale u telefonu? Pořídit si dongle na RJ45 do microUSB / USB-C? A když se omezíte pouze na televizi, jak pak oceníte výhody služby v konvertibilitě hraní?

Stejně jako u všech ostatních streamovacích služeb tak i Google Stadia naráží na limity domácího připojení. Samozřejmě, Stadia není včerejškem ukončený projekt, ba právě naopak. Bude se rozvíjet, sbírat zpětnou vazbu a uzpůsobovat své technické řešení a parametry.

Abych pravdu řekl, tak momentálně mi přístup ke službě pouze v rámci balíčku za více než 100 USD připomíná spíše než ostrý provoz takzvaný soak test, tedy distribuci služby pouze pro omezený okruh uživatelů, aby se otestoval provoz v běžných podmínkách, ale aby případné chyby službu nepoložily. Jakmile se okruh uživatelů několikanásobně rozšíří, a to i do těch zemí, které nemají zrovna dvakrát dobré připojení, přijde teprve ta pravá technická výzva.

Jsem tak zvědavý, jak se bude Google Stadia dále vyvíjet a co s kvalitou streamování udělá nástup bezplatné verze příští rok, stejně jako infrastruktura v České republice.