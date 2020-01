Stagnující Stadia - platforma od Googlu už přes měsíc nedostala nové hry

- Téma autor: Jan Slavík

Část herní veřejnosti Google Stadii opatrně přiznává jistý potenciál, ale většina přesvědčená není. A ani veškerá shovívavost a důvěra v budoucnost projektu nemůžou zakrýt fakt, že na tom služba zatím není bůhvíjak skvěle: Od zprovoznění Stadie uplynulo sedmdesát dní a už čtyřicet nepřibyly žádné nové hry. Sliby rozpačitě visí ve vzduchu a silný únor je přitom pro přežití a potenciální úspěch platformy klíčový.

Google vydal 16. ledna prohlášení, v němž tvrdí, že Stadia letos dostane sto dvacet nových her, z toho deset exkluzivit. Jenže nikdo už se neobtěžoval dodat, o jaké tituly půjde nebo kdy je mají zákazníci přesně čekat. Jediné, co zatím víme, je, že si v únoru budou předplatitelé moci zdarma zahrát Metro Exodus a momentálně jedinou (prozatímní) exkluzivitu celé platformy, akční adventuru Gylt.

A nikdo jiný, mimochodem, protože Stadia stále nenabízí dříve avizovaný bezplatný přístup s omezeným rozlišením a abyste se vůbec zalogovali do obchodu, musíte mít aktivní předplatné. Navíc se nejedná o jediné avizo, které prošumělo vzduchem bez odrazu v realitě. Po slibované širší podpoře mobilních zařízení se také slehla zem, takže k mobilnímu hraní momentálně stále oficiálně potřebujete Google Pixel.

Propagovaná 4K a HDR funkcionalita v browseru se taktéž opozdí o několik měsíců. Ale prakticky je v nedohlednu a zůstane tam pravděpodobně i poté, co ji Google zprovozní na své straně. Protože, budu-li citovat jednoho z respondentů ankety GDC: „Na to prostě nemáme infrastrukturu.“

Po více než měsíci bez updatů či novinek samozřejmě není divu, že se hráči začínají ozývat. V diskuzi na Redditu se dočkali reakce od oficiála z Googlu, jenže se jednalo o odpověď v duchu „víme o tom“ a... v podstatě nic víc. Nechci zbytečně zapalovat louče a hrozit vidlemi, ale podobná rádoby uklidňující pokývnutí místo činů zákazníkům dříve či později také zkrátka přestanou stačit.

Další ranou do vazu jsou již několikrát omílané ceny v kombinaci s nedostatečnou a hlavně stagnující nabídkou titulů. Jediná opravdu zajímavá hra pro Stadii je v tuto chvíli již zmiňovaná Gylt, zbytek knihovny tvoří placené tituly, které už jsou ale nějaký pátek k dispozici na ostatní platformy. Žádný herní Netflix, který jsme všichni tak trochu čekali, se nekoná. Výsledek? V listopadu appka Stadie zaznamenala ve špičce zájmu 383 tisíc stažení a od té doby až doteď už jen dalších pouhých 167 tisíc.

Přijde mi, že Google vypustil svůj produkt do éteru bez jakékoliv koherentní vize a čeká, že se o sebe postará tak nějak sám. Nepřipomíná vám to svým způsobem Ouyu? Od jedné z největších společností na světě mě ale podobný přístup překvapuje přeci jen o něco víc. Google se bude muset ještě jaksepatří pochlapit, a ideálně co nejdříve, protože tři měsíce předplatného, co zákazníci dostali s nákupem Stadia balíčků, v únoru vyprší a je ve hvězdách, kolika z nich se bude chtít za službu platit dál.