Herní vývojáři se přiklání k PS5, věří Epicu a trpí nedůvěrou ke Stadii

- Byznys autor: Jan Slavík

The Games Developers Conference (GDC) již poosmé uspořádala svou výroční anketu poskytující tradiční náhled do stavu herního průmyslu a myslí vývojářů. Přes čtyři tisíce respondentů z malých i velkých studií odpovídaly na otázky ohledně atraktivity platforem pro své současné i budoucí projekty a sdílely názory na trend her jako služeb. V kostce: Mezi novými konzolemi zatím předběžně vítězí PlayStation 5, věří se Epicu, nevěří se Stadii a ani sám herní trh se neumí shodnout, co s ním obliba předplatných vlastně dělá.

Kam to přijde?

Mezi platformami tradičně vítězí PC s mobilním hrami v těsném závěsu. Nezanedbatelná část studií ale již nyní cílí svůj titul na novou generaci konzolí – 9 % vývojářů pracuje na titulu, který vyjde na Xbox Series X, 11% vyvíjí něco pro PlayStation 5.

Jen 5 % tvůrců ale počítá s exkluzivitou pro nové platformy, 34 % naopak očekává vydání svého projektu na současné i nové konzole. Drobné vítězství Sony pak nabírá zřetelnější tvar při pohledu do budoucnosti. 23 % respondentů počítá s PlayStation 5 pro svůj příští projekt, zatímco na Xbox Series X se chystá pouze 17 %.

Světlou budoucnost PlayStationu předpovídá i odpověď na otázku, která platforma přijde vývojářům v současné době nejzajímavější. Polovina studií věří počítačům a více než třetina (38 % a 37 %) má zájem o PlayStation 5 a Nintendo Switch. Pouhou čtvrtinu pak zajímá nový Xbox.

Peníze

Vývoj her je stále z drtivé většiny financován svépomocí. Více než polovina tvůrců využívá existující kapitál firmy a téměř třetina si vývoj platí ze svého. Zajímavější jsou ale vývojářské plány ohledně výdělků:

Placené a neplacené (a v důsledku samozřejmě častokrát mnohem placenější) hry si dělí trh prakticky půl na půl. Nepříliš překvapivé jsou údaje o monetizaci – „bezplatné“ tituly pochopitelně vydělávají na reklamách či prémiových obchodech.

Oproti minulému ročníku ankety (2018) poměrně výrazně ubylo plánů na placené updaty a DLC. Naposled s nimi počítalo 24 % respondentů, tentokrát jen 18 %. Trh se, zdá se, více zaměřuje na kosmetické mikrotransakce a sezónní updaty.

8 % stále věří lootboxům, což je poměrně zvláštní tvrdohlavost, vzhledem k tomu, že zákaz herního gamblingu v Belgii byl dost možná jenom první vlaštovka a hlasy volající po regulaci či úplném omezení podobných praktik jsou slyšet čím dál tím hlasitěji.

Na druhou stranu, krabice vydělávají nejspíš dobře a zkrátka ne každý se míní zatěžovat morálními dilematy. Business je business. Proto osobně považuji za ještě o něco překvapivější fakt, že 6 % studií míní vydat hru s individuálním předplatným. Udržet si podobný obchodní model se za posledních patnáct let povedlo jenom WoWku a Final Fantasy XIV, tedy vysokoprofilovým titulům s dekády budovanou fanouškovskou základnou a obrovskými produkčními hodnotami.

Prakticky všechny ostatní hry, které to zkusily, musely následně pod hrozbou krachu přejít k free-to-play modelům. A řadu z nich už nezachránilo ani to. Nad přesvědčením šesti procent tvůrců, že právě oni se vzepřou vší pravděpodobnosti a vydají něco, za co budou hráči rádi dlouhodobě měsíčně platit, mi osobně zůstává rozum stát.

Ukázkový rozštěp pak nastal při odpovědi na otázku, zda se vývojáři obávají, že modely předplatných znehodnotí jednotlivé hry. Tedy že bude důležitý moloch, co okouzlí záplavou her na výběr, ale individuální péče věnovaná konkrétním titulům – a tudíž i jejich kvalita – tím utrpí.

18 % neví a 28 % zvolilo „možná“, takže... taky neví. Polovina studií tápe, zhruba čtvrtina si myslí že ano, zhruba čtvrtina, že ne.

„Výdělky většiny tvůrců předplaceného obsahu nepokrývají náklady na vývoj produktu,“ napsal jeden z respondentů. „To platí ve všech médiích – hudebníci například na Spotify nevydělají dost na to, aby pokryli tvorbu další hudby, a to i přední umělci. Proč by se hry měly chovat jinak? Pokud zásadně nevzroste podíl výdělku, který se dostane samotnému vývojáři, není podobný model udržitelný. A i pokud se tak stane, AAA studia budou stále moci zapojit kolosální marketing a uspět skrze umělý hype, zatímco indie tvůrci vydělají ještě méně než nyní.“

„Předplacené obchodní modely umožňují existenci typů produktů, které by při tradičním krabicovém prodeji existovat nemohly,“ oponuje jiný. „Očekáváme, že bude i nadále k dispozici pestrý výběr obchodních modelů a doufáme, že si tvůrci pro své projekty dovedou vybrat ten správný.“

Počítačové obchody

Stálice táhnou. Více než polovina respondentů vydělala alespoň nějaké peníze na Steamu a pro více než třetinu se jednalo o 76-100 % jejich celkového výdělku. Dále se prodávalo na vlastních stránkách a skrze vydavatele. Malé až zanedbatelné výdělky naopak tvůrci hlásí z prodeje na Kartridge, GOGu a Epicu:

Navzdory zdánlivě nepříznivým číslům Epicu mu velké procento tvůrců stále věří. Na otázku, zda se z Epic Storu stane dlouhodobě komerčně úspěšný projekt, odpovědělo kladně 40 % dotázaných a 35 % si myslí, že možná. 18 % neví a pouze 7 % předpovídá obchodu zánik.

O poznání hůř vnímá tvůrčí komunita Google Stadii. 11 % si myslí, že projekt má budoucnost, 36 % volila lehce apologetické „možná“, 33 % streamovaným hrám nevěří vůbec a 20 % neví.

„Není to lehká otázka, ale nemyslím si, že na to zkrátka mimo velká města vůbec máme infrastrukturu,“ napsal jeden z těch, co odpověděli negativně. „Také si myslím, že nastavený cenový model je bizarní. Plná cena za hry, které nevlastníte? To se bude majitelům konzolí a počítačů prodávat těžko.“

V případě zájmu najdete kompletní report výsledků ankety zde.