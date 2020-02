Nová konkurence pro Google Stadia: Herní streamování GeForce NOW oficiálně spuštěno

- Hardware autor: Jiří Svák

Po několika letech v testovacím režimu vstupuje GeForce NOW do ostrého provozu. Streamování her ze serverů Nvidia startuje za zaváděcí cenu 139 Kč měsíčně a nabídne i bezplatnou variantu. Navíc můžete využít hry, které již vlastníte. Služba je rovnou dostupná i v Česku (na rozdíl od konkurence). Pro manažery Google Stadia to asi nebude úplně pěkná písnička...

Idea streamovaného hraní je stejně jako u Googlu či jiných technologických velikánů stejná: hra vám neběží na počítači lokálně, ale vykresluje se na serverech poskytovatele, odkud k vám proudí pouze obrazová data. Vy naopak zpět posíláte povely ovládání. K tomu nepotřebujete nikterak výkonný stroj, stačí i levný notebook, mobil nebo tablet. To je tahák nejen pro příležitostné hráče, kteří tak nemusí investovat do hardware, ale i pro vydavatele, kterým se tak rozšíří odbytiště jejich titulů.

Ideálem je takový stav, kdy nepoznáte, že hra je renderována vzdáleně – to je ale pořádný technický oříšek. Nejde ani tak o výkon serverů, jako o proměnné na cestě signálu tam a zpět: průchod sítí zvyšuje odezvu ovládání, kolísání v síti může způsobovat artefakty v obraze a lagy, problémem je také mnohdy nedostatečná propustnost připojení. S tím vším si musí poskytovatelé služby nějak poradit.

GeForce NOW se o to pokoušela už v betě, kterou jsme asi před dvěma lety podrobili testu v reálném prostředí kanceláře i pražského bytu. S ohledem na testovací provoz jsme seznali, že služba funguje dobře, ačkoli vše záviselo, nečekaně, na kvalitě internetové přípojky. Neznámou tehdy ale byla cena, která má na úspěch produktu nemalý vliv.

To už ale teď neplatí: GeForce NOW je v Česku k dispozici za zaváděcích 139 Kč měsíčně, v ceně je neomezené streamování her ve Full HD při 60 FPS (respektive až 1920×1200 px) nebo 720p při 120 FPS. Placený tarif u podporovaných her zapíná také ray tracing.

Jedno herní sezení může mít maximálně 6 hodin, po jejich uplynutí se ale lze připojit znovu, jako předplatitelé navíc předběhnete frontu na server. Startovní předplatné za 139 Kč, zvané Founders, je platné po dobu 12 měsíců, poté bude uživatel převeden na tarif GeForce NOW Premium, kde ale dosud nebyly ceny stanoveny. Atraktivní cena tak může za rok narůst. V rámci předplatného Founders je momentálně 90denní zkušební lhůta, kdy nebudete nic platit. Velkorysé.

Pozitivním překvapením je bezplatná varianta služby, která má jednu herní seanci omezenou na hodinu a chybí jí ray tracing. Možnost opakovaného připojení ale platí, jen budete v případě plných serverů zařazeni do fronty na slot. Kromě motivace k placení tím logicky Nvidia koriguje zátěž na servery. Jinak jsou parametry streamu stejné: až Full HD / 60 FPS.

Z testování bety také už víme, že akcelerátory Nvidia zvládnou vykreslovat hru na nejvyšší grafický preset. Oproti Google Stadia si tak potenciálně nezahrajete ve 4K, ale alespoň si hru užijete v maximální kvalitě, což se o konkurenční službě říct nedá.

Z mého pohledu je výhodou také využití vašich knihoven se zakoupenými hrami. GeForce NOW funguje tak, že si do služby nalinkujete své účty s hrami, které jsou poté přístupné pro streamování ze serveru. Kromě toho, že si vlastněné hry už nemusíte znova kupovat na novou platformu, fungují i funkce jednotlivých herních klientů: cloud savy, multiplayer, herní čas, achievementy apod.

Podpora herních obchodů ale není univerzální. GeForce NOW nabízí „přes tisícovku her napříč 50 vydavateli“. Nechybí Steam, Uplay, Epic nebo Battle.net, zahlédl jsem i některé hry z Originu. V nabídce ale nenajdeme například GOG. Podle tiskové zprávy jsou hry do služby přidávány každý týden na základě zpětné vazby uživatelů a vydavatelů, takže číslo bude narůstat. Kromě toho je možné si volně zahrát asi 30 free to-play titulů – škoda jen, že jejich seznam nebyl v době psaní článku dostupný. Zjistit, které to jsou, lze jen naslepo přes vyhledávání v aplikaci.

Cloudově si lze pomocí GeForce NOW zahrát jak na Windows, tak i na Macu, Androidu a Shield TV, stačí si nainstalovat aplikaci. Ovladačem může být gamepad nebo klávesnice s myší (ovládání dotykem na telefonu není podporováno).

Požadavky na připojení jsou rozumné: minimum je 15 Mb/s, čehož by mohli dosáhnout i uživatelé na vesnicích a malých městech. Doporučovaná hodnota je pak 50 Mbit.

Neméně důležitá je odezva sítě, která by podle Nvidia neměla přesáhnout 80 ms, vhodné je ale dostat se na 40 ms. Z tohoto důvodu doporučuje Nvidia připojení přes kabel anebo alespoň přes router s WiFi ac (5 GHz). Starší 2,4GHz bezdrát fungovat příliš nebude.

Ostatně, jak vám služba bude fungovat, si můžete díky free variantě vyzkoušet sami. A dejte nám vědět do komentářů, jak vám GeForce NOW běží. Divoká voda českých přípojek, to je nejlepší test.