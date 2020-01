Google reaguje: Hry na Stadii si mají vydavatelé oznamovat sami

- Byznys autor: Jan Slavík

Nedávno proběhla herním světem zpráva o nelichotivém stavu Google Stadie a reakce internetového giganta na sebe nenechala dlouho čekat. Kdo ale doufal, že se v Googlu chytí za nos a vezmou to pěkně od podlahy, aby umlčeli i ty největší pochybovače, krutě se spletl. Přišla jen dávka neurčitého chlácholení, výkruty a klasická tečka v podobě kouzelného slůvka „brzy“.

Připomeňme si, že vlnu zvýšené mediální pozornosti vyvolal diskutující na Redditu, když poukázal na nesplněné sliby ohledně širší podpory telefonů, bezdrátových ovladačů a 4K hraní v prohlížeči. V době psaní příspěvku navíc uplynulo už čtyřicet dní, co na Stadii nepřibyly žádné nové hry. Ačkoliv jich v prohlášení z poloviny ledna bylo na letošek slíbeno 120.

To samozřejmě neuniklo Googlu, jehož mluvčí přidal vyjádření skrze web GamesIndustry. Ohradil se, že vytýkaný nedostatek komunikace není pravda – tým Stadie prý poskytuje každý týden updaty na komunitním fóru a každý měsíc rekapitulace dění na blogu Google Keyword.

Mluvčí pokračoval: „Chápeme, že chcete slyšet víc konkrétních informací ohledně her. O hry jde přeci především. Ale samozřejmě ne všech 120 titulů bude ohlašovat tým Stadie. Protože necháváme vydavatele, aby sami činili oznámení ohledně svých značek i her a platforem, na které budou vycházet. Stejně jako to uděláme my s obsahem exkluzivním pro Stadii.“

„Za načasováním oznámení se skrývá řada důvodů. Může jít o cokoliv od nutnosti využít chystaných propagačních akcí či jiných událostí, přes připravenost titulu, to, jak blízko jsme hratelné demoverzi, či požadavky akcionářů a tak dále. Nadále úzce spolupracujeme s našimi partnery z řad vývojářů i vydavatelů a podporujeme je ve všech možných oblastech. Již brzy se s radostí budeme moci podělit o více informací o některých z exkluzivních her na Stadii,“ dodal.

Kotouče mlhy, ale stále ani jedna konkrétní věc ohledně samotných her. Avizované funkce jako 4K a bezdrátové ovladače pro prohlížeč, podpora více telefonů a rozšířená implementace funkcionality Google Assistanta by nicméně podle Googlu měly dorazit v prvním kvartálu. Tedy do konce března.

Bude dozajista zajímavé sledovat, zda se společnosti alespoň napodruhé podaří svým slibům dostát.