Lednové recenze na Games.cz

Ačkoli v lednu tentokrát chyběl titul, který by zásadně vyčníval svou velikostí, nedostatek rozhodně nenastal na poli kreativity a inovací. Zatímco Cairn se stal fascinujícím průzkumem horolezeckého světa, Pathologic 3 přinesl mrazivou, avšak pohlcující interpretaci ruské klasické literatury. Octopath Traveler 0 nadchl fanoušky JRPG svým světem a herními mechanikami, i když ne bez určitých příběhových nedostatků. Každý si letos v lednu mohl najít něco, co ho vtáhne do světa videoher, ať už hledá adrenalinový zážitek nebo hluboké vyprávění, a to i bez vysokorozpočtových her.
Octopath Traveler 0 – 8/10
„Třetí Octopath Traveler není špatnou hrou, ale kvůli nemluvnému protagonistovi a odosobněné družině ztrácí část své příběhové síly. Jednotlivé linky se předhánějí v temnotě a místy až zbytečně tlačí na pilu. Novinky v podobě stavění vesnice a dvou řad v soubojích ale osvěžují osvědčenou formuli a výsledkem je stále návykové, zábavné JRPG, které dokáže zabavit na dlouhé hodiny,“ říká ve své recenzi Michal Krupička.
Pathologic 3 – 8/10
„Duch ruské klasické literatury v přístupnější podobě. Pathologic 3 je nesmírně tíživým zážitkem, který se k příběhu města zasaženého morovými ranami nebojí přistupovat neotřelým způsobem. Mistrně vystavěné vyprávění s neopakovatelnou atmosférou zvládá podvracet očekávání a obestavuje se překvapivě chytlavou herní (časovou) smyčkou, jejíž repetice se negativně projeví až v pozdějších fázích. A přitom mu musíte obětovat výrazně míň komfortu než v případě obou předchůdců,“ soudí o survivalu, kde se protínají různé časové linky, Ondřej Partl.
RV There Yet? – 7/10
„Máte rádi pokleslý humor, láká vás roadtrip s kamarády plný situačního humoru, nadávání a bizarních hrátek s fyzikou? Tenhle titul obsahuje vše zmíněné, a navíc v příjemné stylizaci. Technicky by mohl být dotaženější, jinak je ale zábavnější kooperativní hříčkou, než jsem čekal. Na cestě se rozhodně nudit nebudete,“ hodnotí ulítlý road trip Michal Krupička.
Cairn – 9/10
„Cairn je prvotřídní simulátor horolezectví, který ale zalézá mnohem dál. Uhrane vás prostředím a výhledy, uklidní libozvučnými tóny, dojme příběhy na základní lidské úrovni, nechá vás pochybovat o vaší vlastní motivaci a v každém ohledu odmění za jakoukoliv snahu, důležitou i nedůležitou. Hluboký zážitek, který ve vás dlouho zůstane, a přestože nakonec horu zdoláte, bude ve vás hlodat její opakované volání,“ vychvaluje emoční simulátor horolezectví Patrik Hajda.
MIO: Memories in Orbit – 9/10
„MIO: Memories in Orbit je skvělá metroidvanie, která se zcela bez potíží řadí vedle velikánů žánru typu Ori and the Blind Forest či Hollow Knight. Akvarelová grafika a podmanivý živý svět plný nástrah a tajemství mě přikoval k obrazovce na nižší desítky hodin a nenudil jsem se ani minutu. Jediný neduh vidím v méně zajímavých klasických soubojích při průchodu a zkoumání, ale to se dá tak trochu obejít v nastavení,“ vysekává poklonu pastelové metroidvanii Zbyněk Povolný.