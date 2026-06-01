Jaké hry vyjdou v červnu

Červen nabídne návrat několika kultovních značek i pár odvážných novinek. Fanoušci klasických RPG z evropské školy se konečně dočkají remaku legendárního Gothicu, kooperativní chaos rozjede Unrailed 2 a Nintendo vytáhne z hangáru Star Foxe v moderním kabátě pro Switch 2. Stratégové budou řešit další morální dilemata ve Frostpunku 2, zatímco Hell Let Loose přesune realistické bitvy z Evropy do džunglí Vietnamu. A pokud máte chuť na dobrodružství ve stylu klasických JRPG, The Adventures of Elliot: The Millennium Tales slibuje výpravu plnou tajemství a objevování.
5. 6. Gothic 1 Remake (PC, Xbox Series, PS5)
Po letech čekání se vrací jedna z nejmilovanějších evropských RPG klasik. Gothic 1 Remake nás znovu zavede do Hornického údolí, nebezpečné trestanecké kolonie obklopené magickou bariérou, kde o přežití rozhoduje síla, reputace a správně zvolená spojenectví. Studio Alkimia Interactive nesází jen na moderní grafiku v Unreal Enginu 5, ale snaží se zachovat i drsnou atmosféru, pocit svobody a nekompromisní svět, který z původní hry udělal kult. Přepracovaný soubojový systém, rozšířené úkolové linie a detailnější zpracování prostředí mají přiblížit legendu nové generaci hráčů, aniž by přišla o tu starší.
11. 6. Unrailed 2: Back on Track (PC, Switch 2, PS5, Switch)
Pokračování jedné z nejchaotičtějších kooperativních her posledních let přidává další vrstvu šílenství. V Unrailed 2 se opět staví železnice před rozjetým vlakem, kde na vás tentokrát čekají nové biomy, bossové, vylepšení i rozsáhlejší možnosti tvorby vlastních map. Hra stojí na jednoduchém principu, který se během několika minut promění v organizovaný chaos, kdy jeden kácí stromy, druhý těží kámen a třetí se snaží zabránit vykolejení celé soupravy. Díky procedurálně generovaným mapám a důrazu na týmovou spolupráci má série potenciál stát se stálicí každého gaučového večera s přáteli.
18. 6. The Adventures of Elliot: The Millennium Tales (PS5, Xbox Series, PC, Switch 2)
Nové akční JRPG od Square Enix láká na klasické dobrodružství s moderní prezentací. V roli mladého cestovatele Elliota se vydáte odhalit tajemství dávno zaniklé civilizace, jejíž stopy se prolínají napříč celým světem. Hra kombinuje souboje v reálném čase s průzkumem rozsáhlých lokací, řešením hádanek a postupným odemykáním schopností. Na první pohled zaujme výtvarným stylem navazujícím na tradici dřívějších HD-2D projektů, ale zároveň se snaží nabídnout větší důraz na objevování a pocit skutečné výpravy do neznáma.
18. 6. Hell Let Loose: Vietnam (PS5, Xbox Series, PC)
Realistická multiplayerová série Hell Let Loose opouští bojiště druhé světové války a přesouvá se do Vietnamu. Zachovává ale koncept bitev padesáti hráčů na každé straně, s důrazem na komunikaci mezi jednotkami a autentické zpracování vojenských operací, ale v novém prostředí a s ním spjatou dynamikou. Husté džungle s říčními oblastmi a neustálá hrozba přepadení mění tempo bojů, které si vyžádají orientaci v terénu a koordinaci. Tvůrci slibují dosud nejintenzivnější zážitky v historii série, kde může nebezpečí číhat doslova za každým stromem.
23. 6. Frostpunk 2: Breach of Trust (PS5, Xbox Series, PC)
První velké příběhové rozšíření pro Frostpunk 2 přináší novou kapitolu do zamrzlého světa. Breach of Trust vás zavede do New Edinburghu, který čelí nejen klimatické katastrofě, ale i politické krizi a ztrátě důvěry obyvatel ve vedení. Rozšíření opět staví na těžkých morálních rozhodnutích a neustálém balancování mezi přežitím společnosti a osobními principy. Tentokrát navíc hrozí i vulkanická katastrofa způsobená nebezpečnými experimenty s geotermální energií, což přidává další vrstvu napětí k už tak neúprosné správě města.
25. 6. Star Fox (Switch 2)
Fox McCloud se po letech vrací ve velkém stylu. Nový Star Fox je moderním přepracováním legendárního Star Fox 64, které kombinuje původní arkádovou hratelnost s výrazně vylepšenou audiovizuální stránkou. Čekají nás rychlé vesmírné přestřelky, průlety mezi asteroidy, souboje nad povrchem planet i návrat ikonických členů týmu Star Fox. Nintendo slibuje nové herní režimy, kompletně předělanou grafiku a také filmovější zpracování, což má dohromady sérii představit současnému publiku. Po dlouhé pauze jde o jednu z největších šancí, jak vrátit značku mezi výsostné exkluzivity Nintenda.
Další hry, které vyjdou v červnu:
2. 6. Fatekeeper (PC, předběžný přístup)
3. 6. Final Fantasy VII Rebirth (Switch 2, Xbox Series)
4. 6. Donkey Kong 64 (Switch 2, Switch)
11. 6. to a T (Switch 2)