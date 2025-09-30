Podzimní výprodeje na Steamu dorazily dřív: co se vyplatí koupit?
30. 9. 2025 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Podzim je tady a na Steamu se rozjíždí jedna z největších slevových akcí roku. Letos ale trochu jinak – podzimní výprodej začíná nezvykle brzy. Zatímco v minulých letech startoval až ke konci listopadu, tentokrát Valve odjistilo slevovou bombu už na konci září. Oficiální důvod firma nesdělila, nejspíš ale jde o snahu vytvořit větší rozestup mezi podzimním a tradičně ještě větším zimním výprodejem.

For the first time ever... the Steam Autumn Sale arrives during the early days of Autumn! In the Northern Hemisphere, at least. As always, we've got discounts, stickers, Points Shop items, and new art for your perusal -- get it all done before the event ends on October 6th! store.steampowered.com

[image or embed]

— Steam (@steampowered.com) September 29, 2025 at 7:35 PM

 Výsledek? Už teď, v době, kdy venku sotva začínají padat první listy, se na Steamu dají pořídit tisíce titulů za směšné ceny. Nabídka je klasicky ohromná a v takovém množství je snadné ztratit se – od nezávislých experimentů až po velká jména, všechno je v akci.

Pokud ale chcete tipy na rychlý nákup, tak v sekci „Největší slevy“ čekají lahůdky, které si říkají o okamžité přidání do košíku. Mafia III: Definitive Edition spadla na cenu tří eur, stejně tak Rise of the Tomb Raider. Za čtyři eura se prodává Control: Ultimate Edition, jen o něco dražší je anime akční RPG Code Vein, a dokonce i vesmírný simulátor Elite Dangerous je téměř zadarmo v ceně dvou eur.

Za čtyři eura pořídíte Doom Eternal, Desperados 3 i zábavné RPG GreedFall. O euro dráž můžete ustřelovat náckům varlata ve Sniper Elite 5. Za 6 eur nakoupíte Hitman: World of Assassination. Pokud vám nevadí si připlatit, tak dvacet eur pořídíte Death Stranding, o pět eur levněji Red Dead Redemption II.

 

Slevová vlna se navíc netýká jen softwaru. Valve přihodilo i lákadlo pro ty, kdo pokukují po handheldu Steam Deck. Základní LCD verze s kapacitou 256 GB je nyní o pětinu levnější, což ji posouvá na cenu kolem 335 eur. Pokud někdo hledal cenově dostupný vstup do světa přenosného PC hraní, těžko najde lepší příležitost.

Stejně jako vždy nechybí drobnosti pro sběratele jako jsou nové samolepky a ve Steam Points Shopu se objevily čerstvé předměty, které potěší vaše profily i knihovnu. Jedna tradice se ale letos nekoná: podzimní výprodej tentokrát neobsahuje nominace na Steam Awards. Ty se obvykle spouštěly právě během podzimních slev a hlasování pokračovalo až do zimního výprodeje. Valve zatím mlčí, takže si musíme počkat, jakou podobu anketa získá v budoucnu. Podzimní výprodej trvá do 6. října.

herci strategie mafie pokračování simulace stealth druhá světová válka akční sci-fi retro fantasy upíři RPG Tomb Raider multiplayer adventura sandbox FPS first person střílečka 3rd person bojovka third person Vesmír otevřený svět Divoký západ Red Dead Redemption nadpřirozeno Red Dead série sniper
Zdroje:
Valve
Hry:
Elite Dangerous Hitman Mafia III Rise of the Tomb Raider Death Stranding Red Dead Redemption II GreedFall Code Vein Doom Eternal Control Desperados 3 Sniper Elite 5
Nejnovější články