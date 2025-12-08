Oslavili jste den Dragon Age? V tom případě jste důslednější než BioWare
8. 12. 2025 10:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Možná jste si toho ani nevšiml, případně jste si to neuvědomili, ale 4. prosince proběhl Dragon Age Day – neoficiální svátek fanoušků renomované RPG série od BioWare, která se minimálně prvním dílem nesmazatelně zapsala do herní historie. Pokud se zpětně stydíte za to, že jste k oslavě zapomněli znovu navštívit Duncana nebo Morrigan, můžete být v klidu. Neudělali to ani jejich rodiče.

Jak trefně poznamenalo Kotaku, studio na tento den možná zapomnělo, spíše se ho ale rozhodlo ignorovat. Minulý rok ho sice na svých oficiálních kanálech připomnělo statistikami s Dragon Age: The Veilguard a vydalo zvlášť editor postav, ale letos kde nic, tu nic – ani jediná připomínka.

Zavítáte-li na oficiální blog společnosti, jako poslední článek na vás vykoukne podobná připomínka u sci-fi bratříčka Mass Effect, který stejný svátek slavil 7. listopadu a přinesl pár slov o chystané nové hře i televizní adaptaci. Fantasy sourozenec však zůstal opomenut a naposledy se připomněl v srpnu, kdy se nejnovější díl stal součástí služby EA Play.

Jistě, svým způsobem to smysl dává. Minulý rok studio mělo po letech utrápeného vývoje venku čerstvé pokračování, které kvalit významnějších předchůdců nedosáhlo. Přesto značka žije dál, hráči opakovaně hrají původní díly a dost možná tajně doufají, že se časem dočkají alespoň vylepšené jedničky, když už ne nového dalšího dobrodružství. A tak by si alespoň letmou připomínku zasloužili.

Když se ovšem podíváme na aktuální stav BioWare, dává to do jisté míry smysl. V zimě přišla na řadu velká vlna propouštění a z legendy se stal pohrobek dřívější slávy, který se aktuálně soustředí na vývoj nového Mass Effectu, navazujícího na původní trilogii. Navíc se nadále kolem studia vznáší existenciální otazník a po prodeji EA konsorciu investorů v čele se saúdskoarabským fondem PIF existuje reálná šance, že tým nakonec skončí úplně.

Zkrátka se celek nachází v režimu přežití a nejistoty, v němž není čas na připomínky něčeho, co už dost možná navždy zůstane mrtvé. Jedinou nadějí pro Dragon Age tak nakonec může být potenciální odkup studia či značky, s čímž by EA ani nemuselo mít takový problém, když o ní vlastně ani nemá moc zájem a v minulosti údajně odmítlo i remaster původní trilogie.

