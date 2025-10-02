Prodej EA může znamenat konec pro BioWare
2. 10. 2025 9:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Herním světem zahýbala zpráva o tom, že Electronic Arts přechází pod kontrolu konsorcia investorů vedeného saúdskoarabským fondem PIF. Hodnota akvizice činí astronomických 55 miliard dolarů, a spolu s ní přichází lavina otázek o budoucnost EA i jejich studií a značek.

Saúdská arábie a zeť Donalda Trumpa zprivatizují Electronic Arts. Obchod se uskuteční za více než 1 bilion korun

Jednou z nejvíce sledovaných sérií je Mass Effect. Po neúspěchu Mass Effect: Andromeda z roku 2017 nechalo BioWare značku několik let odpočívat, aby se hráči dočkali návratu až s oznámením nového dílu, který má navazovat na původní trilogii. BioWare se mezitím soustředilo na Dragon Age: The Veilguard, vydané v loňském roce. Ačkoliv hra sbírala solidní recenze, u fanoušků nezabodovala. Krátce nato se dokonce objevily zprávy, že EA zvažovalo studio prodat. Nakonec k tomu nedošlo, ale už tehdy to naznačovalo, že budoucnost jednoho z nejslavnějších vývojářských týmů není růžová.

Situaci zkomplikovaly i letošní rozsáhlé propouštění v BioWare. Tvůrci sice potvrdili, že na novém Mass Effectu stále pracují, ovšem s ohledem na akvizici EA visí nad projektem velký otazník.

Podle zdrojů serveru Insider Gaming panuje uvnitř studia značná nejistota. „Podívejte se, jaká vlna negativity přišla po Dragon Age. A teď si představte, že to může být ještě horší,“ uvedl jeden z vývojářů. Jiní zaměstnanci otevřeně přiznávají, že si připravují portfolio a hledají práci jinde, protože budoucnost BioWare podle nich připomíná tikající bombu.

Zkušenosti z nedávné minulosti navíc naznačují, co může přijít dál. Microsoft po akvizici Activision Blizzard King propustil tisíce zaměstnanců. Pokud EA po převzetí čeká podobný osud, mohli bychom být svědky další velké vlny propouštění v herním průmyslu. Pro BioWare i Mass Effect to rozhodně není optimistický výhled.

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Nejnovější články