Saúdská arábie a zeť Donalda Trumpa zprivatizují Electronic Arts. Obchod se uskuteční za více než 1 bilion korun
zdroj: EA

29. 9. 2025 16:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Tak trochu se o tom spekulovalo už delší dobu. Společnost Electronic Arts podle pondělního oznámení získají nové subjekty, které firmu zprivatizují (děkujeme webu Reuters). Nabídku ve výši 55 miliard amerických dolarů (1,1 bilionu korun) předložily firmy Silver Lake Partners, Affinity Partners a saúdský státní investiční fond PIF. Pokud se částka potvrdí, půjde o největší pákový výkup (akvizice s pomocí vypůjčených peněz) v historii.

Po dokončení transakce už nebude firma kotována na burze, takže její akcie budou stažené z trhu. Akcionáři EA obdrží 210 dolarů za akcii, což představuje 25% nárůst oproti ceně ve čtvrtek, kdy se o obchodu ještě nevědělo. Přesto jsou někteří s nabídkou nespokojení.

„Ačkoliv se nabídková cena 210 dolarů za akcii může jevit jako lákavá, domníváme se, že výrazně zaostává za skutečnou hodnotou společnosti. S blížícím se uvedením hry Battlefield 6 na trh a plánovanými projekty, které by do fiskálního roku 2028 mohly přinést přes 2 miliardy dolarů v přírůstkových rezervách, se skutečná ziskovost EA teprve začíná projevovat,“ pronesl jeden z analytiků.

Přítomnost všech stran je svým způsobem zajímavá. Kontroverzní Saúdská Arábie do firmy investovala docela pravidelně a ve firmě vlastnila značný podíl. Affinity Partners je mezitím investiční těleso založené v roce 2021 Jaredem Kushnerem, zetěm aktuálního prezidenta USA Donalda Trumpa. Silver Lake Partners jsou zase součástí uskupení, které má dohlížet na americkou stranu TikToku, tudíž jde v pořadí o druhý podobný obchod v zábavně-technologickém odvětví.

Novinky
Electronic Arts se rozdělí na dvě organizace

Ke schválení a dokončení transakce by mělo dojít v prvním čtvrtletí fiskálního roku 2027. Pokud dojde k uzavření podle očekávání, skončí tím 36 let dlouhá historie EA jako veřejně obchodované společnosti, která začala tím, že její akcie v první den končily u ceny 52 centů. Dosavadní ředitel Andrew Wilson by měl ale ve své roli setrvat.

V případě, že by akcionáři obchod zamítli a představenstvo se změnu rozhodlo zrušit, přijmout vyšší nabídku nebo uzavře jinou dohodu, musí zaplatit pokutu ve výši 1 miliardy dolarů. Konsorcium musí zaplatit stejnou částku, pokud by se dokončení z důvodů regulačních zpoždění protáhlo za 28. září 2026, nebo jestli dojde k porušení dohody.

Tagy:
ekonomika obchod electronic arts EA
Zdroje:
apnews, Reuters
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Nejnovější články