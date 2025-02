AKTUALIZOVÁNO: V BioWare po čistce zbývá méně než sto lidí

3. 2. 2025 9:27 | Komentář | autor: Jakub Malchárek

Aktualizováno

Na rozsah restrukturalizace BioWare si posvítil Jason Schreier ze zpravodajského serveru Bloomberg. Masakr v řadách vývojářů je značný, studio podle jeho zdrojů přišlo o více než polovinu zaměstnanců, momentálně v něm zbývá méně než sto lidí.

Geneze přerodu vývojového cyklu, který se soustředí pouze na jeden titul, byla údajně rozhodnuta těsně po vydání Veilguard, ale ještě před tím, než byly známé výsledky prodejů. Nicméně, jak píši níže v komentáři, přesuny lidí interně mezi studii EA jsou permanentní. A k tomuto rozhodnutí došlo až po finančním selhání kdysi slavné RPG značky.

Na vrcholu své slávy pracovalo v BioWare kolem 450 lidí. Vývoj Veilguard měla na starosti asi polovina.

Původní článek

Úspěch je samozřejmost, selhání se nepromíjí. Železné pravidlo korporátní struktury, které můžeme demonstrovat třeba na nedávném rošambu na pozici šéfa Warner Bros. Gaming, kdy i po pohádkovém úspěchu Hogwarts Legacy stačilo jedno šlápnutí vedle se Suicide Squad, aby připravilo o místo Davida Haddada. V podobném duchu se nesou i personální změny v kdysi legendárním studiu BioWare.

Pokračování kultovního RPG Dragon Age: The Veilguard „nenaplnilo očekávání“ (prodalo polovinu předpokládaného nákladu aneb Jak zmírnit krutou pravdu) vydavatele v rámci prodejů, což už si odskákala šéfka vývoje Corinne Busche, která se s firmou po 18 letech v EA loučí. A za všemi těmi změnami napříč herním průmyslem může být sebevíc oficiálních zdůvodnění o hledání nových výzev a dobrovolných odchodech, ale pracoval jsem příliš dlouho v extrémně kompetitivním korporátním prostředí, než abych si o pravých důvodech nemyslel své.

Po vydání Dragon Age se ostatně začalo spekulovat i o osudu samotného studia BioWare. To se nyní k budoucnosti vyjadřuje v oznámení: Nekončí, ale možná by mělo, protože se zmenšuje. Mass Effect 4 tak může být docela dobře labutí písní studia, která je ale odsouzena k nezdaru, protože EA na ni odmítá uvolnit zdroje a místo toho staví BioWare do velmi obtížné pozice už na startovní čáře.

Přeskočím floskule o nutnosti dodržovat vysoké standardy, o agilním a inovativním přístupu k práci a snaze „vytvořit pro hráče ten nejlepší zážitek,“ protože takový korporátní nonsens jsem vám schopný vypotit spatra a ani nemusím vědět, čeho se dané oznámení bude týkat. Výsledek apologetického zdůvodňování restrukturalizace ve studiu je jednoduchý: tým se výrazně zmenšuje.

„Po vydání Dragon Age: The Veilguard jádro týmu v BioWare vyvíjí další Mass Effect pod vedením veteránů původní trilogie Mikea Gamblea, Prestona Watamaniuka, Dereka Wattse, Parrishe Leye a dalších. Zároveň s tím měníme způsob, jakým v BioWare pracujeme. V této fázi vývoje nepotřebujeme podporu celého studia,“ říká v oznámení generální ředitel Gary McKay.

„Máme mezi sebou neuvěřitelně talentované lidi, a tak jsme horlivě poslední měsíce pracovali na tom, abychom kolegy propojili s otevřenými pozicemi napříč EA,“ vysvětluje McKay.

Můžeme asi spekulovat, nakolik je tahle fráze snahou udržet alespoň nějakou víru v budoucnost studia. Protože nevíme, jakých a kolika pozic se opatření týká, těžko můžeme spekulovat, o jak velký zásah do chodu BioWare ve skutečnosti jde. Nedokážu si ale představit, že odlifrujete zaměstnance do jiného studia, kde potrvá měsíce, než se zaučí, a za rok, dva přispěcháte, že si je berete zpátky, protože jste konečně v té fázi vývoje, kde už je potřebujete. Třeba u testerů to smysl dává, u jiných rolí upřímně nevím.

Hlavně se po oznámení na sociálních sítích objevili někdejší klíčoví zaměstnanci BioWare, kteří hledají práci, což naznačuje, že minimálně část týmu dostala výpověď. Na sociální síti BlueSky například o pátrání po zaměstnání hovoří dlouholetí scenáristé Karin West-Weekes a Trick Weekes. To ukazuje spíše na standardní rušení pracovních míst s tím, že část nominovaných rolí se BioWare snaží uchytit napříč jinými odděleními v EA. Naprosto běžná praktika při propouštění a zásadních organizačních změnách. Na to, že se někdo z nich do BioWare vrátí, až bude Mass Effect v té „správné vývojové fázi“ a budou potřeba, bych teda výplatu nesázel.

Že se k rýsovacím prknům vrací veterání trilogie, je jistě úctyhodné, ale slavná jména kvalitu nezaručí. Nezapomínejme třeba, že Gamble byl producent Andromedy a vedoucí producent Anthem. Hlavně, ti skuteční vizionáři z BioWare dávno odešli a s větším, či menším úspěchem založili vlastní studia. Vzpomeňme třeba na fantasticky vypadajíci Exodus.

Nevím, nakolik ještě existují fanoušci BioWare, kteří mají na nose růžové brýle a věří, že se poslední Dragon Age (a Anthem, a Andromeda...) sice nepovedl, ale Mass Effect... Jo, Mass Effect, to bude pecka. Momentálně se spíš zdá, že si nevěří ani samo studio, když svůj tým a „neuvěřitelný talent“ rozdává po Electronic Arts. Protože je mi naprosto jasné, že kdyby s pomocí HR zaměstnance v jiných studiích neupíchlo, čekal by je obyčejný vyhazov.