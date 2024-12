Exodus vypadá víc a víc jako Mass Effect, a je to dobře

19. 12. 2024 11:12 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Těžko se budeme zlobit za to, že Exodus od studia Archetype, ve kterém pracuje hned několik veteránů z BioWare, vypadá jako Mass Effect. I když vypadá hodně jako Mass Effect. Potvrzuje to i nejnovější trailer (ke zhlédnutí výše), ve kterém nechybí hezké futuristické vesmírné obleky, zářící udělátka na paži, spousta filmečků a souboje, které prostě evokují kultovní sci-fi trilogii. A kybermedvěd. Máme prostě období, kdy se ve hrách objevují medvědi…

Vyprávění o záchraně lidstva a jednom výjimečnějším Cestovateli hodně připomíná Shepardovu misi. Stejně tak spousta dialogů, velmi rozmanití parťáci a technologie, které zůstaly po staré rase. Wizards of the Coast, kteří Archetype vlastní, ví, že chtějí mít své vesmírné RPG a ne, nebojí se, že budou srovnávaní s legendou. Ostatně hádám, že na to spíš i sází.

Tím spíš, že nevíme, kdy se dočkáme čtyřky Mass Effect od BioWare a Dragon Age: Veilguard nechal spoustu fanoušků ve stavu unaveného zklamání. Ne, že bychom na Exodus nemuseli čekat, datum vydání je stále neznámé.