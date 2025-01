BioWare opouští šéfka vývoje Dragon Age: The Veilguard

17. 1. 2025 16:34 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Ze studia BioWare odchází vývojářka Corinne Busche, která od února 2022 šéfovala vývoji nedávno vydaného Dragon Age: The Veilguard. K téměř deset let vyvíjenému titulu stiženému několika restarty a odklady se připojila v roce 2019 coby designérka systémů, nakonec to byla ale právě ona, kdo projekt z vedoucí pozice dotáhl až ke zdárnému vydání.

V rámci Electronic Arts působila vývojářka 18 let, předtím se jako designérka podílela zejména na The Sims 3 a The Sims 4. Kam její kroky budou směřovat dál, zatím neřekla, podle svých slov se ale chce i nadále věnovat své vášni, kterou je tvorba RPG.

Krátce potom, co se objevily spekulace o odchodu Busche, se internetem začala šířit poplašná zpráva, že končí i samotné studio BioWare. Ta se nicméně nepotvrdila. Studio se po podzimním vydání Dragon Age plně soustředí na vývoj pokračování své sci-fi RPG odnože, tedy na nový Mass Effect. Jeho vývoj vedou veterání série v čele s Mikem Gamblem.

Podle zdrojů britského Eurogameru nemá odchod Busche spojitost s nízkými prodeji Dragon Age: The Veilguard. Hra se podle nich neprodávala vyloženě špatně, ale ani nijak dalece nepřekonala očekávání vydavatelství.

Naproti tomu dalece nepřekonala ani hráčská očekávání, protože se od svých předchůdců v mnohém značně liší, ať už kvalitami scénáře, nebo stylem soubojů, jak se můžete dočíst v recenzi. Část publika pak zklamal fakt, že jsou ve hře stejně jako v předchozích dílech série přítomné queer postavy a jiné postavy zase třeba kvůli svým přešlapům sebemrskačsky klikují.