Hurá, Dragon Age: The Veilguard nebude mít žádná DLC, čas na Mass Effect

4. 11. 2024 10:36 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Zatímco se do světa dostalo nejnovější RPG od BioWare Dragon Age: The Veilguard, zatímco jej hrají další recenzenti v dalších médiích (my též, recenzi očekávejte… až bude), zatímco se na sociálních sítích nekonečně hádají lidé, jestli je hra woke, nebo není, a zatímco youtubeři farmaří kliky na kontroverzních titulcích, tvůrčí tým se pozvolna zaměřuje na další dobrodružství.

John Epler, jeden z šéfů studia, už jasně řekl, že nejsou v plánu žádná DLC pro The Veilguard a „pozornost studia se zcela upřela na další Mass Effect.“ Za sebe mohu říct jen to, že jde konečně o rozumné a smysluplné rozhodnutí, protože historie Dragon Age a DLC je pro mne pohrávání si s nesmyslným konceptem.

zdroj: BioWare

Dragon Age bylo vždy v první řadě příběhové RPG a jako takové mělo mít všechny své linie a veškerý podstatný kontext zabalené v hlavní hře. Jenže BioWare napříč roky neodolávali tomu, aby nepřidali důležité kusy lore do DLC. Teoreticky můžete říct, že šlo o dobrou marketingovou strategii, ve finále ovšem hráč nikdy nevěděl, že „tohle DLC v sobě bude mít opravdu něco, bez čeho se nemůžete obejít“ a přiznejme si, že obecně je hráčská morálka s dohráváním DLC pro podobně masivní RPG dosti liknavá.

Jen si to projděte. Anders je jedním z hlavních tahounů příběhu Dragon Age 2 a zdroj hlavní kontroverze, ale poznat jste ho mohli poprvé v DLC Awakening pro jedničku a pokud jste začali dvojku bez něj, nešlo se ubránit pocitu, že pár dílků skládačky chybí. Legacy pro Dragon Age 2 pak představilo Coryphea, hlavního záporáka Inquisition a tady už byla absence znalostí mnohem citlivější. A korunu tomu všemu nasadilo DLC Trespasser pro Inquisition. V něm se, pro mnohé opravdu překvapivě, nejen uzavře cesta Inkvizice, ale hlavně se ukáže, že relativně sympatický a trochu odtažitý mág Solas je ve skutečnosti tím pravým záporákem.

Když pominu, že tohle vše mělo být v hlavní hře, pro hráče, kteří jedou jen po hlavních titulech série, musí hlavně u Veilguard jít o nadmíru zmatečnou situaci… tedy teoreticky, co si budeme nalhávat, díky existenci internetu už všichni ví, jak to se Solasem bylo, i když Trespasser nehráli. Ale stejně zůstane jakási pachuť, že tohle chtěl člověk zažít ve hře, a ne čtením na wiki, nějakém fóru nebo sledováním na YouTube.

Takže jsem opravdu rád, že BioWare od této praxe upouští a snad to potrvá i během vydání Mass Effect 4, což je série, kde také BioWare nemá čisté svědomí. Pokud jste nehráli průměrný přídavek Arrival, asi vám chyběl v trojce kontext toho, proč je Shepard považovaný za genocidního zločince a má PTSD zvící půlky Galaxie.