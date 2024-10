Hororový Mass Effect? Exodus vypadá jako splněný sen fanoušků Mass Effectu

17. 10. 2024 15:24 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Je to už rok, co bylo oznámené sci-fi RPG Exodus, které na první dobrou zaujalo především účastí hollywoodské ikony, Matthewa McConaugheyho. Zbystřit by ovšem měli všichni, protože na palubu téhle ambiciózní hry nastoupila řada vývojářů, kteří v BioWare pracovali na Mass Effectu. Vše zaštiťují Wizards of the Coast, v jejichž vlastním studiu Archetype Entertainment hra vzniká.

Hlavní hrdina, tedy vy, je Cestovatel, který se snaží zajistit bezpečí pro lidstvo, jež muselo opustit Zemi a najít nový domov uprostřed nepřátelského vesmíru. V tom vám bude pomáhat řada společníků a… no, říkal jsem, že lidé, kteří dělali Mass Effect, dělají něco jako nový Mass Effect?

Pojetí universa bude asi trochu temnější, což naznačuje McConaugheyho vypravěč, který představuje rasu Mara-Yama, jež nechcete v hlubokém vesmíru potkat. V lepším případě zemřete, v tom horším buď posloužíte jako stavební součást jejich lodí a nebo si předtím dáte kolečko nekonečného trýznění, energetického a neurologického vysávání a podobných další slasti.

zdroj: Archetype Entertainment

Určitě nepůjde o jedinou hrozbu, které bude Cestovatel čelit a tvůrci asi ukáží mnohem víc časem. Aktuálně známe jen dva vaše budoucí společníky. Prvním je Tom Vargas, protřelý vesmírný cestovatel, který se naučil bojovat ve chvíli, kdy někdo napadl jeho loď a vyvraždil celou posádku. Bude s vámi od počátku příběhu, kdy se teprve stanete Cestovatelem. Druhou společnicí je Elise Charroux, takzvaná Spáčka, tedy člověk, který přežil staletí v hibernaci a pamatuje si ještě Zemi. Je to zkušená žoldnéřka, která bojuje v mechanizované zbroji a přináší na bojiště těžkotonážní palbu a do baru potřebu opít všechny do němoty.

Popravdě, z celého Exodu se začíná klubat nesmírně zajímavý projekt, který by mohl zaplnit aktuálně prázdné místo, které zanechala série Mass Effect. Kdy vyjde zatím netušíme, dřív než v roce 2026 bych ale netipoval.