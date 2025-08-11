Remaster trilogie Dragon Age byl na dosah. EA ho ale nechtěla financovat

Série Mass Effect i Dragon Age se nachází až v překvapivě podobném bodě. U obou platí, že studio BioWare fanoušky obecně zklamalo „čtvrtým“ dílem, který jeho budoucnost společně s Anthem poslal na rozcestí. Sci-fi zasazení má přesto pořád navrch, jelikož se v roce 2021 připomněly kvality původní trilogie skrze remasterovanou kolekci. Přitom kdyby EA nebyla tvrdohlavá, mohl se podobné péče dočkat i fantasy svět.
MrMattyPlay nedávno vyzpovídal bývalého výkonného producenta BioWare Marka Darraha, který z firmy odešel v roce 2022. Strávil v ní dlouhých 24 let, postupně stoupal po kariérním žebříčku a stál u zrodu většiny klíčových projektů studia. A jedním z nich mohla být i remasterovaná trilogie Dragon Age.
Darrah přiznal, že v minulosti EA nabídli možnost zremasterovat první tři díly pod hlavičkou Champion's Trilogy. Hráči by si tak mohli původní dobrodružství užít na nových platformách a v lepším grafickém provedení, které by lépe odpovídalo jejich vzpomínkám. Zároveň mohlo jít o sympatický nový výchozí bod pro celou sérii.
zdroj: YouTube.com
„Nemyslím si, že to udělají, ale myslím si, že by zkrátka měli udělat remaster prvních tří dílů. Jedna z věcí, kterou jsme v jednu chvíli nenápadně navrhli, bylo zpětně přejmenovat první tři hry, jako by šlo o trilogii, a nazvat ji Champion's Trilogy. To uděláte a potom vezmete ty tři hry (a možná i Veilguard), vyleštíte je, znovu vydáte pravděpodobně v remasterované verzi, uvidíte, co se stane, a pak možná budete pokračovat dál,“ uvedl.
V cestě kolekci ale stály dvě překážky. Jednou z nich byla skutečnost, že „vyleštit“ první tři díly Dragon Age by bylo komplikovanější než v případě Mass Effectu. Za to může fakt, že zatímco vesmírná odysea byla od začátku postavená na Unreal Enginu, CRPG využívalo služeb interního Eclipse Enginu a v případě trojky Frostbitu.
Technické komplikace se ale dají porazit vždycky. Proto větším bossem byla v tomto případě EA, která se obecně staví proti remasterům, takže studiu nechtěla kolekci financovat.
„Myslím, že do jisté míry byl postoj EA v duchu: ‚Jistě, jděte do toho, ale udělejte to z peněz, které už máte.' Což jsme nemohli udělat, protože jsme dělali všechny ty ostatní hry,“ dodal bývalý producent.
Přirozeně není vyloučené, že vydavatelství časem změní svůj postoj a remasterovaná trilogie Dragon Age se na trhu objeví. Už třeba kvůli tomu, aby se BioWare alespoň na chvíli vrátilo na svůj vrchol.