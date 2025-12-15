Half-Life 3 má být startovním titulem Steam Machine. Dočkáme se v létě, tvrdí novinář
15. 12. 2025

Na pátečních The Game Awards to sice nevyšlo, přesto spekulace kolem Half-Life 3 neutichají. Ba naopak, v posledních týdnech ještě zesílily. Nejprve se objevily řeci o přípravě ukázky, poté fanoušci rozebírali domnělé náznaky přímo na Steamu, které se však ukázaly jako spíše plané. Nyní se k nim přidává další poměrně neobvyklé vysvětlení.

Novinář Mike Straw v nové epizodě podcastu Insider Gaming přišel s mírně podivným vysvětlením, proč se Valve s představením tak zdráhá. Podle jeho zdrojů za to mohou aktuální potíže s cenami operačních pamětí, které budou mít dopad na představený hybrid PC a konzole Steam Machine.

Rostoucí náklady by se mohly promítnout nejen do výsledné ceny zařízení, ale i do termínu vydání, který má připadnout na jaro. A protože má být Half-Life 3 jedním z hlavních taháků při uvedení nové platformy, Valve se podle Strawa zdráhá hru představit dříve, než bude mít jasno o hardwarové strategii.

„Ta hra je skutečná. O tom není pochyb. V tuto chvíli už nejde o to, jestli se to stane, ale kdy. Všechno nasvědčovalo tomu, že oznámení přijde v prosinci. Pak se ale něco pokazilo a myslím, že to souvisí právě s obavami ohledně ceny. Steam Machine mělo vyjít na konci prvního čtvrtletí, ale začínám pochybovat, jestli se to podaří,“ spekuluje Straw.

Novinář zároveň zdůrazňuje, že své zdroje nepovažuje za náhodné informátory. Už v minulosti mu prý poskytli přesné informace o několika neoznámených projektech, včetně nové hry ze světa Pána prstenů, která vzniká pod hlavičkou Embraceru, u níž se dokonce mluvilo o možném zapojení  tuzemského studia Warhorse.

Ačkoliv může souvislost mezi cenou pamětí a oznámením Half-Life 3 znít zvláštně, dává určitý smysl. Nacenění nové Steam Machine je od začátku citlivé téma – Valve totiž nemá v plánu hardware dotovat tak, jak to dělají Sony nebo Microsoft. Pokud by se očekávaná cenovka ještě zvýšila, nemuselo by se to setkat s pochopením.

Nejnovější články