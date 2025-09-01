Co vznikne spojením Morrowindu a Elden Ringu? Nadšenec našel odpověď na nečekanou otázku
zdroj: InfernoPlus

Co vznikne spojením Morrowindu a Elden Ringu? Nadšenec našel odpověď na nečekanou otázku

1. 9. 2025 15:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Nové zprávy o fanouškovském převedení Oblivionu do enginu Skyrimu jsou něčím, co člověk po letitém vývoji očekává. Zamyšlení nad tím, jak by vypadalo spojení The Elder Scrolls III: Morrowind a Elden Ringu, naopak zapadá do kategorie věcí, které by běžného hráče snad ani nenapadly. Modderovi s přezdívkou InfernoPlus ale zjevně myšlenka nedala spát, proto se ji rozhodl převést do praxe.

Nadšenec chtěl původně známé RPG dostat do prvních Dark Souls, ale nakonec z myšlenky kvůli různým limitacím sešlo. Nechtěl ji ovšem opustit docela, proto se přesunul ke třetímu dílu. Ani tam nebyl úspěšný, ale odmítl se vzdát. Přišel tak třetí pokus v nejpopulárnější soulsovce - Elden Ringu. I díky pokročilým neoficiálním nástrojům se dílo nakonec vydařilo a vy se na videu výše můžete pokochat výsledkem.

Zatím tedy nejde o hotový produkt. InfernoPlus tvrdí, že na projektu pracuje už nějakou chvíli a je zhruba v polovině. Hotové by odhadem mělo být generování světa, zatímco osvětlení a efekty potřebují ještě trochu péče. Interiéry jsou v zásadě také hotové, převedení dialogů čeká na vhodná skriptovací data. Na konci by měl dorazit i dabing, ale hlavně správná podoba NPC, které zatím zastupují kozy (zvířata) a jedna jediná dívčina (humanoidi).

Ačkoli je konverze zatím v rané fázi, už teď ukazuje, že když člověk opravdu chce, dokáže prakticky cokoliv – i kdyby to znělo sebevíc bizarně. Přirozeně nad dílem visí možná právnická hrozba kvůli porušení autorských práv. Tvůrce ujišťuje, že k žádnému porušování nedochází, protože projekt nepoužívá žádná data z Morrowindu. Pouze vyžaduje, aby měl uživatel nainstalovanou legální kopii hry.

Pokud vám jeho práce přijde sympatická a chtěli byste ho podpořit, můžete autorovi přihodit pár drobných na jeho Patreonu. Kromě toho by mu přišly vhod odborné znalosti v různých oblastech, s nimiž si sám moc neví rady.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
