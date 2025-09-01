Co vznikne spojením Morrowindu a Elden Ringu? Nadšenec našel odpověď na nečekanou otázku

Nové zprávy o fanouškovském převedení Oblivionu do enginu Skyrimu jsou něčím, co člověk po letitém vývoji očekává. Zamyšlení nad tím, jak by vypadalo spojení The Elder Scrolls III: Morrowind a Elden Ringu, naopak zapadá do kategorie věcí, které by běžného hráče snad ani nenapadly. Modderovi s přezdívkou InfernoPlus ale zjevně myšlenka nedala spát, proto se ji rozhodl převést do praxe.
Nadšenec chtěl původně známé RPG dostat do prvních Dark Souls, ale nakonec z myšlenky kvůli různým limitacím sešlo. Nechtěl ji ovšem opustit docela, proto se přesunul ke třetímu dílu. Ani tam nebyl úspěšný, ale odmítl se vzdát. Přišel tak třetí pokus v nejpopulárnější soulsovce - Elden Ringu. I díky pokročilým neoficiálním nástrojům se dílo nakonec vydařilo a vy se na videu výše můžete pokochat výsledkem.
Zatím tedy nejde o hotový produkt. InfernoPlus tvrdí, že na projektu pracuje už nějakou chvíli a je zhruba v polovině. Hotové by odhadem mělo být generování světa, zatímco osvětlení a efekty potřebují ještě trochu péče. Interiéry jsou v zásadě také hotové, převedení dialogů čeká na vhodná skriptovací data. Na konci by měl dorazit i dabing, ale hlavně správná podoba NPC, které zatím zastupují kozy (zvířata) a jedna jediná dívčina (humanoidi).
Ačkoli je konverze zatím v rané fázi, už teď ukazuje, že když člověk opravdu chce, dokáže prakticky cokoliv – i kdyby to znělo sebevíc bizarně. Přirozeně nad dílem visí možná právnická hrozba kvůli porušení autorských práv. Tvůrce ujišťuje, že k žádnému porušování nedochází, protože projekt nepoužívá žádná data z Morrowindu. Pouze vyžaduje, aby měl uživatel nainstalovanou legální kopii hry.
Pokud vám jeho práce přijde sympatická a chtěli byste ho podpořit, můžete autorovi přihodit pár drobných na jeho Patreonu. Kromě toho by mu přišly vhod odborné znalosti v různých oblastech, s nimiž si sám moc neví rady.