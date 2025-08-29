Připadá vám Elden Ring Nightreign moc jednoduchý? Nová obtížnost vás vyvede z omylu

Multiplayerová odbočka Elden Ring Nightreign se postupně snaží napravit některé neduhy z vydání, a současně přidat další zábavu. V červenci dorazil režim pro dvojice, zatímco vybraní bossové dostali silnější variantu. Spousta hráčů má už ale tolik zkušeností, že jim výpravy stejně přijdou jednoduché. To by se mělo v září změnit.
FromSoftware odhalil další aktualizaci, s níž dorazí nová úroveň obtížnosti s názvem Deep of Night. Měla by řádně prozkoušet vaše dovednosti silnějšími verzemi nepřátel napříč celým Limveldem. Zároveň půjde tak trochu o loterii, protože před expedicí nebudete vědět, jakého Nightlorda zrovna potkáte.
Aby se situace ještě více zkomplikovala, nedostanete ani bonusy z průběžných změn terénu. Když se vám tímto peklem povede projít, odměnou vám budou nové exkluzivní relikvie. Zvláštností každé výpravy budou zbraně s efekty, které byste v běžném režimu nepotkali.
Oficiální zpráva uvádí, že obtížnost se bude dál zvyšovat, čím hlouběji sestoupíte. Každá úspěšná expedice by se proto měla projevit do vašeho hodnocení, jehož navyšováním se před vámi postupně odtajní náročnější výzvy. Třetí úroveň by nicméně měla představovat smrtelnou výzvu, jelikož čtvrtá a pátá nabídne „nekonečný boj“.
Aktualizace vyjde 11. září na všechny platformy, tedy PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S a Xbox One. Mezitím do rozšíření Shadow of the Erdtree pro tradiční Elden Ring vyšel další patch, který se zaměřil na neoprávněné blokování hráčů ostatními v multiplayeru. V červenci dodatek oslavil 10 milionů prodaných kusů, zatímco Nightreign má na svém kontě 5 milionů.