Očekávaný update pro Elden Ring Nightreign se na poslední chvíli odkládá kvůli cunami

Fanoušci roguelite spin-offu Elden Ring Nightreign si budou muset na očekávaný update s režimem pro dva ještě chvíli počkat. Studio FromSoftware oznámilo, že patch 1.02 musí na poslední chvíli odložit kvůli výstraze před vlnou cunami, která byla vydána po nedávném zemětřesení poblíž Kamčatky.

Původně měl update dorazit během dneška a přinést dlouho vyhlížený duo mód, který umožní čelit nástrahám Mezizemí ve dvou, spolu s vylepšením uživatelského rozhraní a širšími možnostmi filtrování relikvií. Naštěstí by se neměl opozdit příliš, nový termín vydání je nyní stanovený na zítřejší desátou hodinu ranní.

Additionally, the second cycle of Everdark Sovereign, which was scheduled to start at 03:00 CEST | 18:00 PDT (7/30) tomorrow, will also be delayed until after the update file has been distributed.



Thank you for your understanding.