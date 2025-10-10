Bloober Team se znovu vrací k Layers of Fear a odkládá I Hate This Place

Polský Bloober Team si pomalu buduje monopol na hororové hry. Vzhledem ke vzestupné tendenci to asi nikomu nevadí, jelikož jsme se od relativně příjemného Layers of Fear dostali až ke skvělé předělávce druhého Silent Hillu. Není k podivu, že tým dostal na starost i remake jedničky, který je aktuálně jejich největší prioritou. Nejde ovšem o jediný projekt, který v útrobách studia vzniká.
Vedlejší týmy a dceřiné společnosti pracují dohromady ještě na dalších pěti hrách, které postupně obohatí naše herní stroje a obrazovky (děkujeme Gematsu). Tím nejbližším je pravděpodobně Layers of Fear: The Final Masterpiece Edition. Už několikátá verze obecně oblíbené série tentokrát zamíří na Nintendo Switch 2 v kompletním balení, a to ještě letos.
Bloober dále odtajnil, že původní Project I se bude jmenovat Star Trek: Infection. Nepůjde o další veselé dobrodružství o prozkoumávání hranic vesmíru, nýbrž opět o horor, který je uzpůsobený pro headsety virtuální reality. Konkrétně se na něj můžete těšit 11. prosince na Meta Questu 3 a SteamVR.
Letošek pak mělo ještě původně stíhat I Hate This Place od filiálky Broken Mirror Games. Izometrický survival horor s komiksovou stylizací měl vyjít na 7. listopadu, což ale nakonec nestíhá. Zachraňovat realitu před krachem budete až 29. ledna 2026.
Rok 2026 bude pro Bloober náležitě nabitý. Očekává se, že příští rok vyjde Silent Hill Remake, který je už v plné produkci, ale rovněž tituly s prozatímními kódovými označeními Project F a Project M. Oboje vzniká pod hlavičkou Broken Mirror Games, ale to je taky všechno, co se o nich ví. Snad jen uvedeme, že Project M je exkluzivním titulem pro Nintendo Switch.
Bloober jízdní řád představil v návaznosti na nedávnou schůzku s investory. Zde mimo jiné docela chválil novinku Cronos: The New Dawn, která dle odhadů prodala 200 tisíc digitálních kopií během prvních tří dnů.