Práce na remaku prvního Silent Hillu jedou v Bloober Teamu na plné obrátky

Studio Bloober Team, které loni uspělo s remakem Silent Hill 2, má plné ruce práce s dalším návratem do kultovního mlžného města. Během schůzky s akcionáři totiž oficiálně potvrdilo, že remake původní hry z roku 1999 je v plné produkci. Druhý interní tým se mezitím věnuje zatím neohlášenému projektu.
První Silent Hill vyšel na PlayStationu v roce 1999 a okamžitě se zařadil mezi nejděsivější hry své doby. Zahájil éru psychologického hororu, vytvořil dnes legendární kulisu mlhou zahaleného městečka a dodnes patří mezi nejlépe hodnocené horory v historii videoher.
Podle oficiálního vyjádření má Bloober Team aktuálně dvě interní vývojářská oddělení. Jedno se soustředí právě na remake prvního dílu Silent Hillu, druhé na dosud neoznámenou hru. Vedle toho studio podporuje i projekty ve spolupráci s dalšími partnery, kterých má momentálně rozpracováno hned pět.
Fanoušci by si ale neměli dělat iluze, že se remaku dočkají brzy. Vývoj Silent Hill 2 zabral přibližně pět let, takže na plnohodnotné odhalení prvního dílu si pravděpodobně ještě nějakou dobu počkáme. Nasbírané zkušenosti na remaku druhého dílu a na novince Cronos: The New Dawn by ale produkci mohly znatelně urychlit. První hra je také kratší a méně rozlehlá. Hororovou sérii mezitím oživilo vydání Silent Hillu f, který se vůbec poprvé odehrává mimo titulní město.
Jisté ale je, že pokud Bloober zopakuje kvalitu a atmosféru druhého remaku, čeká hráče další hororový zážitek, který může znovu definovat klasiku a přiblížit ji nové generaci. Studio se minulý měsíc blýsklo také vlastním survival hororem Cronos: The New Dawn. Přestože prodeje nebyly špatné, pokračování se nejspíš nedočkáme.