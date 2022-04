Prolomí Project Q multiplayerovou smůlu Ubisoftu?

29. 4. 2022 17:30 | Komentář | autor: Adam Homola

Ubisoft mě ke své vlastní škodě neposlouchá. Už v roce 2017 jsem tipoval, že jejich tehdy údajně připravovaná battle royale bude (by měla!) vycházet z Ghost Recon Wildlands. Francouzský vydavatel měl v tehdy čerstvém Ghost Reconu všechno připravené, už to „jen“ ohnout směrem k žánru, co tehdy nabíral na popularitě rychleji, než leckdo čekal. Chápu, tak jednoduché to není a kdyby to šlo lusknutím prstu, nejspíš by to Ubisoft udělal.

Inu, seknul jsem se já, jenže seknul se i šéf studia Yves Guillemot. V době, kdy popularita battle royale letěla nahoru rychleji než hráči z letadel a autobusů dolů, Ubisoft přešlapoval na místě. Vyčkával příliš dlouho, zatímco pracoval na vlastním zbrusu novém titulu. Výsledek? Hyper Scape, kterému nechyběl potenciál, chyběli mu ale hráči. Namísto PUBG, Fortnite nebo Apex Legends byl ohrožen spíš samotný Ubisoft. Ten nakonec trápící se hře udělil poslední ránu z milosti a raději ji zrušil.

Už před Hyper Scape Ubisoft měl a pořád má jednoho multiplayerového velikána: Rainbow Six Siege. Jenže ten se těší už sedmému roku podpory, a jakkoliv se hraje opravdu hodně dodnes, nestačí to. Ubisoft se o další úspěšný multiplayerový zářez očividně snaží, jenže to pořád ne a ne trefit.

Dalším pokusem by měl být Ghost Recon Frontline, loni oznámený battle royale, na který jste možná už zapomněli. A pamatujete si vůbec ještě na tou dobou taktéž oznámený xDefiant, týmovou střílečku, která už stihla přijít o polovinu svého názvu?

No a teď se hlásí o slovo Project Q. Když už nic, je na Ubisoftu sympatická aspoň ta snaha. Jednou to přece vyjít musí, že ano? Že ano?

PvPvE?

Co Ubisoftu vychází dlouhodobě opravdu hezky, je PvE, tedy boj hráčů proti nepřátelům ovládaným samotnou hrou. The Division je super, Ghost Recon zvládá kooperativní hraní na vojáčky výborně, společné blbnutí ve Far Cry je úžasně chaotická sranda a multiplayerové prvky v The Crew, Riders Republic nebo třeba i Just Dance taky nejsou k zahození. Tohle Ubi prostě umí.

Jenže jak má přijít na řadu konflikt mezi hráči, jinými slovy PvP, padá gilotina na Guillemotův krk a firma tápe víc, než by bylo zdrávo. Rainbow Six Siege je přímo slovníkovou definicí výjimky potvrzující pravidlo.

Smutné přitom je, že Ubisoft se pořád urputně snaží, nemá o kreativní nápady nouzi a dlouhodobě dává prostor opravdu inovativním konceptům. Narážím tím třeba na výborný asymetrický multiplayer Spies vs Mercs ve Splinter Cellu nebo úžasně intenzivní hru na kočku a myš v multiplayeru Assassin’s Creed. Pamatujete? Momenty, kdy někteří hráči cíleně napodobovali chování NPC třeba i soustavným vrážením do zdi, jen aby pak probodli nic netušícího netrpělivce probíhajícího kolem, jsou stejně nezapomenutelné jako originální a zábavné. Velká škoda, že z toho nakonec nebyl třeba samostatný multiplayerový spinoff.

Solidní platformou pro různé multiplayerové nápady byl i Ghost Recon Wildlands, který paradoxně začínal jen s kooperací. PvP režim Ghost War dorazil do hry až později a nabídl velice zajímavou variaci na týmový deathmatch rozšířený o úkoly, taktické uvažování, gadgety, specifické třídy a neskutečně intenzivní momenty.

Časem se do Wildlands dostal i neméně lákavý PvPvE režim Mercenaries. Ten se inspiroval u battle royale a vývojáři se ho tu nebáli pocukrovat dalšími inovativními nápady. Bohužel ani Ghost War, ani Mercenaries hranice domovského Ghost Reconu nepřekročily. Oba módy byly přitom skutečně povedené, zábavné a jako takové by zasloužily šanci na vlastní život a potenciálně větší úspěch.

On i ten nedávno zrušený otloukánek Hyper Scape o zajímavé nápady nouzi neměl. V jádru byl vymyšlený dobře, originální myšlenky prostupovaly téměř každým prvkem hratelnosti, jen to prostě zoufale nedrželo pohromadě a hrany byly až příliš ostré. Škoda, že se svým dítkem neměl Ubisoft větší trpělivost. Dalším kandidátem na zrušení by mohl být multiplayerový sandbox ve Watch Dogs: Legion, ze kterého nové GTA Online nejspíš vážně nebude. Podobně jako z For Honor se už žádný mega hit nestane, byť zrovna tahle povedená „bojovka“ má do průšvihu samozřejmě daleko a pořád se hraje v množství větším než zanedbatelném.

Budoucnost

Navzdory neúspěchům s Hyper Scape v čele ale Ubisoft bagetu do žita nehází a zkouší to dál. Jím vlastněný svět Toma Clancyho je pro nějaké to multiplayerové kočkování ideálním podhoubím a francouzský vydavatel to moc dobře ví. Týmovou střílečku xDefiant tak sice Clancyové stihli vydědit ještě před narozením a z Tom Clancy’s xDefiant je už jen a pouze xDefiant, ale čert vem název. Problém je, že tady nevzbudilo vášně ani oznámení. A když už někdo reagoval, reagoval podrážděně.

Týmový xDefiant může být přitom lákavým mišmašem různých prvků z Call of Duty a Overwatche, jak tedy alespoň zatím působí z videí. Inspirace nepochybně zajímavé a vsadím boty, že to vývojáři zase vyšperkují o nějaké vlastní kreace. Jenže bude něco takového za rok, za dva, nebo kdy to nakonec vlastně vyjde, stačit? Obzvláště v drsné konkurenci dneška může být fatální jediný přešlap.

Podobně nevalné reakce vyfasovalo i oznámení další variace na battle royale jménem Ghost Recon Frontline. Zase ta stejná ohraná písnička. Vyloženě marně to nevypadá, jenže elektrizující nadšení aby člověk hledal lupou. S Frontline si očividně není moc jistý ani sám Ubisoft, který na poslední chvíli a bez udání důvodu odložil beta verzi. Že by pár dnů před jejím spuštěním najednou vývojáři zjistili, že je i na betě potřeba odvést ještě další kupu práce? Nebo to byla spíš vyplašená reakce na nepříliš příznivé přijetí fanoušků? Můžeme jen spekulovat.

Ubisoft mohl mít na kontě dva potenciální multiplayerové hity už před časem, jenže je nějak zapomněl v troubě a teď je otázkou, zda se nezačínají připalovat. Řeč je o polovinu dekády oznámeném, věčně odkládaném a údajně několikrát restartovaném pirátském Skull & Bones. Jistě, můžeme z něj mít srandu a málokdo nám to bude mít za zlé. Na druhou stranu Ubisoft na hře očividně něco vidí. Pořád ji neruší, pořád do ní sype další peníze a snaží se ji dotáhnout do zdárného finiše.

Druhým možná už trochu doutnajícím kandidátem na potenciálně masivní multiplayerový úspěch je mnou soustavně očekávaný Roller Champions. Ano, ten má do střílečky daleko, ale na týmovém PvP stojí a padá. Rocket League je pořád populární a nás Roller Champions bavilo už před lety. Jenže hra pořád nikde a trochu se bojím, aby nakonec nešlo o typického zástupce kategorie „příliš málo, příliš pozdě“.

zdroj: Archiv

Q se hlásí

No a teď tu budeme mít Project Q. Týmovou arénovou akci, ve které očividnou inspiraci Fortnitem musí vidět i Daredevil, ovšem zatímco uniklá videa pokukují po fenoménu od Epicu, první obrázek připomíná spíše vizuální styl Overwatche. Tady je jasné, odkud vítr vane.

Project Q je tím doposud nejvíce přiznaným a jasným tahem na branku, největším pokusem Ubisoftu o masivně populární PvP multiplayer. Jak to celé dopadne uvidíme kdovíkdy, ale už jen ty vizuály dávají jasně najevo, že tady se bude opravdu cílit na co nejširší publikum. Na publikum, které příliš vojenský a vážný Tom Clancy nemá šanci oslovit.

Q by mohl být vlastně ten perfektní mix na pohled nenápadného, přesto lákavého koktejlu plného přístupné hratelnosti, ještě přístupnějších vizuálů a dostatečného prostoru pro pestrou seberealizaci. Dostatečně flexibilní základ na to, aby se v něm dalo blbnout všemi směry, a to jak z pohledu hráčů, tak z pohledu vývojářů.­

Ubisoft se nepřestává snažit a je vlastně možná s podivem, že pořád míjí. Zrovna tahle firma totiž rozhodně není v pozici, kdy by byla jakákoliv trefa do černého šťastnou náhodou. Je to obří korporát, který když chce, zapřáhne na jednu hru tucet studií a tisíce lidí. Který když chce, zvládne aktivně podporovat globální hit řadu let. Je to firma, která má lidské, finanční i jakékoliv jiné prostředky na to, aby byla schopná udělat prakticky cokoliv.

Její jediný multiplayerový (PvP) hit je přitom pěkně vousatý: Rainbow Six Siege vyšel už v roce 2015, a jakkoliv si na popularitu stěžovat nemůže ani letos, rozhodně nemládne a dříve či později mu konkurence z vlastní stáje jen prospěje. A Ubisoftu taky.

Jestli se do černého trefí široce rozkročený Project Q, potenciálně atraktivní Skull & Bones, nebo něco od Toma Clancyho, ukáže až čas. Ubisoftu by se ale nějaký nový multiplayerový hit už opravdu hodil, tak držme palce. Jemu i nám.