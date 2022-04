Ubisoft chystá arénový PvP mix střílečky a mlátičky Project Q

Úniky se v herním průmyslu nevyhýbají téměř nikomu, zejména těm největším. A skutečně: První videa z nové hry od Ubisoftu s kódovým označením Project Q unikla pár hodin před oficiálním oznámením. A vydavatelství se nechalo slyšet, že jde o autentické záběry.

Stylizace už stihla vykřičet do světa očividnou inspiraci Fortnite, Project Q ale nebude battle royale, nýbrž týmová arénová bojovka s hromadou módů, které mají „jediný společný cíl: ZÁBAVU!“. Moc dalších oficiálních informací zatím neznáme, za zmínku stojí ale třeba skutečnost, že ve hře nebudou nijak figurovat NFT, blockchain a další decentralizační technologie, s nimiž Ubisoft hodlá experimentovat.

So, we heard you heard...



‍Introducing codename “Project Q”, a team battle arena letting players truly own the experience! The game is in early development and we will keep testing, so for now all you can do is register for upcoming tests: https://t.co/TMRKwiUzbJ pic.twitter.com/hZ40OkPdum