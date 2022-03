Ubisoft prý chystá pokračování Immortals, The Crew 3 a tunu dalších her

22. 3. 2022 12:30 | Novinky | autor: Adam Homola

Ubisoft má nabito a chystá se střílet ostrými. Alespoň to tvrdí leaker Tom Henderson citující „několik zdrojů přímo obeznámených s plány firmy“. Francouzský moloch má mít totiž připravená oznámení týkající se zhruba dvou desítek her. Některé už známe a netrpělivě očekáváme, nad jinými krčíme rameny, zatímco o jiných jsme dosud vůbec neslyšeli.

Ve zdrojovém článku na Xfire se mluví o spoustě her, ale dovolte mi jich vypíchnout jen pár. Především pokračování Immortals Fenyx Rising, zbrusu nového Prince z Persie a The Crew 3, známé prozatím jako Project Orlando.

Immortals 2

Jednou z nejlepších her předloňského roku je určitě na pohled nenápadný open world Immortals Fenyx Rising. Hravá, barevná a hlavně zábavná akční adventura v otevřeném světě sice před vydáním nijak zásadně nepůsobila, ale o to víc pak překvapila. Nejen mě, nejen Pavla, který jí dal v recenzi devítku, ale i samotný Ubisoft.

Immortals sice časem chtě nechtě sklouznou k víceméně klasické rutině otevřených světů, ale hravý tón, sympatický vizuál, a především povedený souboják mě u hry bez problémů držely desítky hodin. Z ošklivého káčátka se tak vyklubal nenápadný hit, až si vedení u studia Ubisoft Quebec objednalo dvojku.

První oficiální informace ale asi jen tak nedostaneme. Pokračování Immortals je prý pořád v předprodukční fázi a na plnohodnotný vývoj se ještě nabírají lidi. Detaily neznáme ani my, ani Henderson, nicméně na hotový titul si nejspíš několik let počkáme.

Prince of Persia

Dost možná nejzajímavější hrou z celého seznamu je zatím neoznámený Prince of Persia. Tedy ne dávno oznámený a odložený remake The Sands of Time, ale zbrusu nový titul. Jenže pozor, na rozdíl od očekávaného masivního otevřeného světa se má nový princ vydat úplně opačným směrem.

Podle Hendersona má jít o 2,5D titul inspirovaný Orim, na kterém údajně pracují tvůrci Raymana: Ubisoft Montpellier. Což zní popravdě skvěle a pokud by se to vývojářům podařilo (a pokud je to tedy samozřejmě vůbec pravda...), mohl by mít Ubisoft v portfoliu solidní a stylový klenot.

The Crew 3, The Division, Splinter Cell a ti druzí

S The Crew se sice pořád tak nějak míjím, každopádně tady budu asi v menšině. Pro Ubisoft jde o úspěšnou značku, ostatně dvojka pořád žije aktivním životem a nedávno jsme dostali oznámení o další várce nového obsahu.

Vedle toho ale v Ivory Tower prý pracují na plnohodnotné trojce, která má konečně dostat nový jízdní engine a přepracované mají být i další systémy.

Z dalších titulů můžeme jmenovat třeba The Division: Heartland, který působí prý téměř hotově a vydání na sebe asi nenechá dlouho čekat. Stejně tak Roller Champions, které jsme v redakci hráli už v létě 2019. Bruslařská, Rocket League inspirovaná arkáda je už taky prý připravená na spuštění a dozvědět bysme se o tom měli brzy.

O čem se brzy asi jen tak nedozvíme, je Beyond Good & Evil 2. To prý mělo jedno dobu namále, ale nakonec ho Ubisoft nezrušil. Podle Hendersona se prý projekt dost možná dostal do stavu „už jsme za to utratili příliš peněz, tak to přece nevzdáme“.

Dlouhou dobu si asi počkáme i na nějaké novinky k remaku prvního Splinter Cellu, jehož vydání tipuje Henderson nejdřív na roky 2024 nebo 2025. Na stejnou dobu pak podle něj cílí Ubisoft i ambiciózní Assassin’s Creed Infinity, ale i na ten zatím pořád primárně najímá nové lidi.

Ubisoft tak toho má v záloze opravdu hodně, a i když se jim občas něco nepovede (Hyper Scape), nebo něco vypadá přinejlepším diskutabilně (XDefiant, Ghost Recon Frontline), pořád zbývá celá řada zajímavých, slibných a ambiciózních titulů.

zdroj: Archiv