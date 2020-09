Od remaku Prince of Persia: The Sands of Time nás dělí čtyři měsíce

11. 9. 2020 9:55 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Na nového Prince z Persie čekáme jako na smilování a ten Ubisoft nám ho prostě nedá a nedá! Místo toho nám umožní vrátit se 17 let do minulosti k prvnímu dílu od Ubisoftu, k začátku druhé trilogie značky. K dílu Prince of Persia: The Sands of Time, který odstartoval novodobou éru Prince a v konečném důsledku vedl ke vzniku Assassin’s Creed.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake má poměrně dost společného s remakem Mafie. Hry pochází prakticky ze stejného období, což znamená, že se časová propast mezi originálem a remakem musí stejnou měrou podepsat například na dabingu. Jak se u Mafie vrátil mnohem starší Vašut, tak se v případě Prince vrací mnohem starší původní dabér Yuri Lowenthal, kterého můžete z novější tvorby znát jako Petera Parkera z posledního Spider-Mana.

Na druhou stranu princezna Farah si našla novou dabérku v herečce Supinder Wraich, která s herním dabingem nemá prakticky žádné zkušenosti. Podle Yuriho vnáší do postavy nový vítr a asi bychom se proto měli připravit na odlišné charakterové rysy, což by nemělo platit v případě samotného Prince, kterého se Yuri pokusil co nejvěrněji zreprízovat.

Časová propast se samozřejmě neobešla bez změny enginu a pro remake si tvůrci zvolili interní Anvil, který pohání Assassin’s Creed Origins. Že vám hra v traileru přijde mnohem ošklivější než Bayekův svět? Možná to má co do činění se studii, která na hře pracují.

Ubisoft totiž svěřil remake do rukou dvou indických studií Ubisoft Pune a Ubisoft Mumbai, která dosud pouze vypomáhala ostatním studiím francouzského molochu. Prince of Persia: The Sands of Time Remake je jejich prvním velkým samostatným projektem a zároveň prvním projektem novopečeného šéfa vývoje Pierre-Sylvaina Girese.

Gires v rozhovoru pro Ubisoft ale uvádí, že se jim dostalo pomoci od dalších studií nejen v oblasti enginu, ale i při hledání původních materiálů ke hře, které našli kdesi ve skladu v Montrealu v zaprášené krabici s ještě ručně psaným scénářem od tvůrce Pince of Persia Jordana Mechnera.

zdroj: vlastní

Herní náplň by tedy měla být prakticky identická, změní se akorát vizuální stránka, ozvučení, dabing, některé modely nepřátel a animace, ale sahalo se i na ovládání postavy a kamery, aby obojí odpovídalo moderním standardům (i když budete mít možnost zapnout si původní ovládání).

Dokonce nebude chybět ani jeden krásný prvek: V průběhu hraní si odemknete úplně původní hru Prince of Persia z roku 1992, kterou můžete hrát kdykoliv přímo v remaku.

zdroj: Ubisoft

A na konec velmi milé překvapení: Remake vyjde již 21. ledna 2021 na PC (v Uplay a Epic Games Store), na PlayStationu 4, Xboxu One a v rámci zpětné kompatibility i na nové generaci konzolí. Pokud se bude dobře prodávat, nabízelo by se zremakovat i další díly a netvrďte mi, že Ubisoft tímto krokem netestuje zájem o značku. Snad se remake stane pádným argumentem pro skutečné pokračování.

P.S. Na Steamu a v Uplay momentálně běží velmi lákavá slevová akce. Každý z dílů Prince of Persia počínaje The Sands of Time a konče The Forgotten Sands pořídíte za pouhá dvě eura.