Unikly obrázky z remaku Prince of Persia: The Sands of Time

10. 9. 2020 13:15 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

O možném remaku Prince z Persie se už delší dobu spekuluje a drby potvrdil dnešní únik z ruského Uplay Store, kterého si povšiml uživatel fóra ResetEra AndrewDTF. Písek času se v tomto případě odsypal opravdu nemilosrdně a vybrané obrázky téhle předělávce zrovna dobré jméno nedělají, ale počkejme si na večerní odhalení.

Prince of Persia: The Sands of Time z roku 2003 patří k fanouškovským klasikám, a přestože by většina z nich asi raději dostala plnohodnotné pokračování, remakům dnešní doba přeje. Jeho případný úspěch by Ubisoftu mohl dokázat, že je o Princovu značku zájem.

zdroj: Uplay zdroj: Uplay

Ubisoftu se neoznámené projekty dlouhodobě příliš nedaří tutlat – vzpomenete si vůbec na nějaký díl Assassin’s Creed, který světlo internetového světa nespatřil ještě před oficiálním oznámením?

Detaily o propáleném remaku Prince of Persia: The Sands of Time se dozvíte v dnešním Ubisoft Forward, který začíná ve 21:00. Snad to princátku bude slušet víc v pohybu než na statických obrázcích. Počítat můžete také s novými informacemi o Watch Dogs: Legion, Hyper Scape, Roller Champions a dalších titulech od Ubi.