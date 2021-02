Kdy si zahrajeme remake Prince z Persie? Tvůrci opět odkládají vydání

8. 2. 2021 9:51 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Dříve spekulovaný remake výborné akční adventury Prince of Persia: The Sands of Time byl oficiálně oznámen loni v září a k největším překvapením patřilo velmi brzké datum vydání připadající na 21. leden. Bylo to až podezřele blízko, aby to byla pravda, a také že nebyla. Zkraje prosince přišel odklad na 18. března, ale ani ten nakonec není finální.

Tvůrci z indických poboček Ubisoftu informovali své fanoušky na Twitteru, že na dokončení hry potřebují ještě víc času. Tentokrát však už nedělají potřetí tu samou chybu a neoznamují nové datum vydání. Prince of Persia: The Sands of Time Remake prostě vyjde později.

Může za to podle všeho odezva hráčů po oznámení hry, kteří byli sice nadšení, že se dočkají „nového“ Prince, ale zároveň se jim úplně nepozdávalo, jak remake vypadá. Hra by tedy dost možná mohla být už hotová, tvůrci si ale vzali připomínky komunity k srdci a pracují na změnách.

„Tento čas na vývoj navíc umožní našim týmům dodat remake, který působí svěže a který je zároveň věrný originálu,“ stojí na Twitteru hry. Nic jiného po takovém remaku ani nechceme. Prince of Persia: The Sands of Time Remake vyjde někdy v budoucnu na počítačích, PlayStationu 4, Xboxu One, v rámci zpětné kompatibility i na nové generaci konzolí (možná s upgradem a také možná na Switchi).