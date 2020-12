Remake Prince of Persia: The Sands of Time se odkládá

9. 12. 2020 16:29 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Od základů přepracovaný Prince of Persia: The Sands of Time Remake se světu představil letos v září, kdy rovnou lákal na své lednové vydání. Zdálo se vám to podezřele brzy? Měli jste pravdu. Tvůrci nyní šli s pravdou ven a přiznali, že na dokončení hry potřebují o něco víc času. Viní z toho jako spousta jiných nepříznivé podmínky roku 2020.

Remake měl původně dorazit již 21. ledna, ze kterého se nyní stává 18. březen. Doufejme, že k dalšímu odkládání už nedojde, a my se tak v prvním čtvrtletí příštího roku skutečně vrátíme do 11. století do Persie za Princem a Farah.