Halo: Reach je konečně na Steamu, další hry z The Master Chief Collection dorazí později

„Zatraceně hodně muziky za zatraceně málo peněz. Halo: The Master Chief Collection je učebnicovým příkladem toho, jak se dělají remaky, a také tím nejlepším, co si nyní můžete pořídit na Xbox One.“ Tak minimálně tento výrok byste si měli odnést z recenze kolekce her série Halo, která konečně vychází na počítačích. Už teď se můžete pustit do Halo: Reach.