zdroj: Two Point Studios

PC PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

Two Point Museum se s novým dodatkem zaměří na umění

24. 4. 2026 15:10 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Virtuální muzeum stále roste. Po dvojici loňských rozšíření do Two Point Museum vyjde za dva týdny další naditý balíček dodatečného obsahu, který už svým názvem Arty-Facts slibuje důraz na umělecké vyjádření v nejrůznějších oblastech.

Do své muzejní sbírky budete moct přidat 27 uměleckých expozic, mezi nimiž najdete i řadu slavných děl. Ty vám pak ohodnotí expert na umění, který občas zajde na návštěvu. A když se mu vaše výstavka bude líbit, třeba si i zakoupí nové dárkové předměty, případně zaskočí do kavárny pro tematické dobroty.

Two Point Museum: Arty-Facts
Two Point Museum: Arty-Facts
Two Point Museum: Arty-Facts
Galerie

Součástí balíčku je také nová lokace Undee Docks, neprozkoumaná mapa expedice a pět interaktivních výstavek. Abyste svou lásku k umění mohli pořádně vyjádřit, nechybí doprovodné dekorace, ale též dílna, kde mohou vznikat nová díla.

Two Point Museum: Arty-Facts vyjde 7. května na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S, zatímco verze pro Nintendo Switch 2 bude mít zpoždění.

Smarty.cz
Tagy:
umění strategie muzeum budovatelská tycoon rozšíření
Zdroje:
Two Point Studios
Hry:
Two Point Museum Two Point Museum: Arty-Facts
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Nejnovější články