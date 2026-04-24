Two Point Museum se s novým dodatkem zaměří na umění

Virtuální muzeum stále roste. Po dvojici loňských rozšíření do Two Point Museum vyjde za dva týdny další naditý balíček dodatečného obsahu, který už svým názvem Arty-Facts slibuje důraz na umělecké vyjádření v nejrůznějších oblastech.
Do své muzejní sbírky budete moct přidat 27 uměleckých expozic, mezi nimiž najdete i řadu slavných děl. Ty vám pak ohodnotí expert na umění, který občas zajde na návštěvu. A když se mu vaše výstavka bude líbit, třeba si i zakoupí nové dárkové předměty, případně zaskočí do kavárny pro tematické dobroty.
Součástí balíčku je také nová lokace Undee Docks, neprozkoumaná mapa expedice a pět interaktivních výstavek. Abyste svou lásku k umění mohli pořádně vyjádřit, nechybí doprovodné dekorace, ale též dílna, kde mohou vznikat nová díla.
Two Point Museum: Arty-Facts vyjde 7. května na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S, zatímco verze pro Nintendo Switch 2 bude mít zpoždění.