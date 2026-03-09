The Division 2 chytá druhý dech

Značka The Division před pár dny oslavila 10. výročí, aby The Division 2 dostalo realistický režim a nové výroční aktivity k tomu s hezkým příslibem do budoucna. To do hry vlilo nový život a počet současně hrajících lidí jen na Steamu povyskočil až na 27 482, což je zhruba sedminásobek hodnoty před oznámením.
Podobný růst nastal rovněž u diváctva na Twitchi, kde se počet sledujících dostal na úroveň roku 2021 a překonal 37 tisíc diváků, kteří chtěli vidět, co Massive s Ubisoftem chystají pro blízkou budoucnost, která jasně ukazuje, že i přes avizované The Division 3 se dvojka ještě na odpočinek nechystá.
Po více než šesti letech konečně přibude podpora hraní mezi platformami, ale také nová sezóna Rise Up zaměřená na větší výzvu a frakci The Black Tusks. Slíbené jsou též změny v PvP režimu Dark Zone pro férovější podmínky, návrat tajných úkolů, extrakční návrat Survivors a další DLC zasazené do Central Parku. Je se zkrátka na co těšit.