zdroj: Remedy

Téměř kompletní portfolio finských Remedy teď pořídíte za pár korun

22. 9. 2025 11:17 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Humble Bundle si připravil další sympatickou nabídku pro všechny PCčkáře, kteří rádi šetří, ale dostávají bohatou porci obsahu. A tu v oslavném balíčku třiceti let finských Remedy rozhodně dostanou.

Za sympatických 680 korun dostanete téměř kompletní výčet her od neotřelého studia, který zahrnuje Alan Wake 2 v deluxe edici, Quantum Break, Control Ultimate Edition, Alan Wake Remastered, Alan Wake Collector's Edition, Max Payne, Max Payne 2, Death Rally i Alan Wake's American Nightmare.

zdroj: vlastní video redakce

Pokud si tuhle nejvyšší úroveň pořídíte, dostanete navíc 25% slevu na nákup kooperativní střílečky FBC: Firebreak, která sice svými kvalitami neuhranula (recenze zde), ale přívětivější pořizovací cena jistě potěší. Jestli se obejdete bez dvou nejnovějších her, k pořízení zbytku vám postačí 300 korun.

