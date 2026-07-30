Simulátor bouraček BeamNG.drive dostal grafické vylepšení
zdroj: tisková zpráva

Simulátor bouraček BeamNG.drive dostal grafické vylepšení

PC PlayStation 5

30. 7. 2026 9:32 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Vývojáři ze studia BeamNG GmbH vydali dosud největší aktualizaci pro realistický automobilový simulátor BeamNG.drive. Verze 0.39 přináší rozsáhlou modernizaci grafiky, přepracované uživatelské rozhraní i řadu nových funkcí. Největší změny se týkají vizuální stránky hry. Aktualizace zavádí stabilnější stíny, dynamické ambientní osvětlení, fyzikálně přesnější šíření světla i podporu HDR při využití rozhraní Vulkan a Direct3D 12.

BeamNG.drive
BeamNG.drive
BeamNG.drive
Galerie

Vývojáři přepracovali také oblohu. Noční prostředí nyní vychází ze skutečných astronomických dat a zahrnuje realistické zobrazení Mléčné dráhy i souhvězdí, která se automaticky mění podle zeměpisné polohy, data a denní doby. Nově přepracované menu nabízí lepší ovládání pomocí gamepadu, upravené prostředí pro přehrávání záznamů a zároveň usnadňuje tvorbu vlastních modifikací.

Mezi další novinky patří přepracovaný fotografický režim, realističtější světlomety vozidel, nový systém aerodynamiky, optimalizace využití paměti, kvalitnější ambientní zvuky, úpravy map, nový štěrkový okruh Rally Loop nebo výukový režim pro volnou jízdu.

Součástí verze 0.39 je také nový automobil Cherrier Ardente, který vývojáři označují za jedno z nejlépe vypadajících vozidel, jaké kdy pro BeamNG.drive vytvořili. BeamNG.drive se nachází v předběžném přístupu už jedenáct let a patří mezi nejdéle podporované projekty na Steamu. Studio zároveň potvrdilo, že vedle dalších aktualizací pro PC pokračuje také vývoj verze pro PlayStation 5.

Smarty.cz
Tagy:
simulace Závodní early access destrukce
Zdroje:
BeamNG GMBH
Hry:
BeamNG.drive
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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