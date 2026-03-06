Pragmata vyjde o týden dříve

Capcom v prosinci nečekaně vydal demoverzi potenciálně zajímavého akčního sci-fi Pragmata, aby rovnou oznámil datum vydání určené na 24. dubna. Inkriminovaný den však o tři měsíce později už neplatí. Ovšem nebojte, tentokrát jde o pozitivní posun dopředu.
Jelikož je hra zjevně už hotová a studio si věří, posouvá datum vydání o týden na 17. dubna. Nový den se týká všech verzí, kam spadá PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2. Zprávu doprovodila další ukázka, kde se odtajnily dosud neviděné kouty a nepřátelé v útrobách lunární výzkumné stanice, kterou vytvořily místní 3D tiskárny. Prusa Research zdá se ještě mají co dohánět.
Pragmata je nabízená ve standardní edici za 59,99 eur i o deset eur dražší deluxe, kde najdete řadu dodatečných kostýmů, hudebních skladeb, gest a sbírku ilustrací. Před nákupem si hru můžete vyzkoušet v bezplatné demoverzi.