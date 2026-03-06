Pragmata vyjde o týden dříve
zdroj: Capcom

Pragmata vyjde o týden dříve

PC PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

6. 3. 2026 9:33 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Capcom v prosinci nečekaně vydal demoverzi potenciálně zajímavého akčního sci-fi Pragmata, aby rovnou oznámil datum vydání určené na 24. dubna. Inkriminovaný den však o tři měsíce později už neplatí. Ovšem nebojte, tentokrát jde o pozitivní posun dopředu.

Jelikož je hra zjevně už hotová a studio si věří, posouvá datum vydání o týden na 17. dubna. Nový den se týká všech verzí, kam spadá PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2. Zprávu doprovodila další ukázka, kde se odtajnily dosud neviděné kouty a nepřátelé v útrobách lunární výzkumné stanice, kterou vytvořily místní 3D tiskárny. Prusa Research zdá se ještě mají co dohánět.

zdroj: Capcom

Pragmata je nabízená ve standardní edici za 59,99 eur i o deset eur dražší deluxe, kde najdete řadu dodatečných kostýmů, hudebních skladeb, gest a sbírku ilustrací. Před nákupem si hru můžete vyzkoušet v bezplatné demoverzi.

Smarty.cz
Tagy:
vesmír sci-fi let na Měsíc
Zdroje:
Capcom
Hry:
Pragmata
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Pragmata – Hlavní ukázka
Pragmata – Hlavní ukázka
Kromlech - Release Trailer
Kromlech - Release Trailer
Fight Club #763 – Herní degustační menu
Fight Club #763 – Herní degustační menu
Stage Tour – Představení
Stage Tour – Představení
Samson – Datum vydání
Samson – Datum vydání
Pokémon Winds & Waves – Oznámení
Pokémon Winds & Waves – Oznámení
Resident Evil Requiem || GamesPlay
Resident Evil Requiem || GamesPlay
Flesh & Wire - Oznámení
Flesh & Wire - Oznámení
Fight Club #762 – Rekviem za Resident Evil
Fight Club #762 – Rekviem za Resident Evil
Arc Radiers - Shrouded Sky
Arc Radiers - Shrouded Sky
Forza Horizon 6 – Objevte Japonsko
Forza Horizon 6 – Objevte Japonsko
Slay the Spire 2 – Datum vydání EA
Slay the Spire 2 – Datum vydání EA
Fight Club #761 – Co se urodilo na State of Play 2026
Fight Club #761 – Co se urodilo na State of Play 2026
Kingdom Come: Deliverance - Update pro PS5 a Xbox Series X/S
Kingdom Come: Deliverance - Update pro PS5 a Xbox Series X/S
Project Windless – Odhalení
Project Windless – Odhalení
Untitled John Wick Game – Představení
Untitled John Wick Game – Představení
Rayman: 30th Anniversary Edition – Ukázka k vydání
Rayman: 30th Anniversary Edition – Ukázka k vydání
God of War: Sons of Sparta – Oznámení
God of War: Sons of Sparta – Oznámení
Fight Club #760 – O první desítce letošního roku a nové Yakuze
Fight Club #760 – O první desítce letošního roku a nové Yakuze
Gothic 1 Remake - Datum vydání
Gothic 1 Remake - Datum vydání

Nejnovější články