Bungie se nevzdává. Marathon znovu ožívá v uzavřeném testu pro vyvolené

7. 10. 2025 11:54 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová |

Studio Bungie oznámilo nový uzavřený technický test své chystané sci-fi střílečky Marathon, který proběhne od 22. do 27. října na PS5, Xbox Series X/S a Steamu. Test je omezený na Evropu a Severní Ameriku, už nyní se můžete hlásit do užšího výběru.

Marathon
Novinky
Morálka v Bungie upadá. Problémy společnosti vyvolávají strach o Marathon

Marathon, který byl odhalen letos v dubnu, se v červnu po bouřlivé kritice dočkal odkladu na neurčito. Od té doby Bungie provádí uzavřená testování, přičemž to aktuální má předvést pokroky od alfy, včetně tří map, pěti obleků reprezentujících třídy, přepracovaného tempa boje, chatu a příběhového pozadí.

Testovací verze bude pouze zlomkem finální hry a podléhá přísnému NDA, takže hráči nesmí sdílet své dojmy. Veřejnou zprávu o vývoji Bungie přislíbilo doplnit v nadcházejících měsících. Marathon představuje pro studio klíčový moment, po sérii kontroverzí, odchodu CEO Petea Parsonse a propadech hráčské základny Destiny 2 potřebuje Bungie znovu získat důvěru fanoušků i Sony, která studio koupila v roce 2022. Tentokrát však vývojáři slibují, že se z minulých chyb poučili a chtějí doručit zážitek, který „běžce“ udrží v pohybu.

